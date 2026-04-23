Giran orden de captura contra suegra de exreina de belleza asesinada en CDMX

De acuerdo con fuentes ministeriales, la declaración del esposo de la joven y el video del ataque forman parte de las pruebas para que el Juez de Control concediera esta orden.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya tiene una orden de aprehensión en contra de Érika María, la suegra de la ex reina de belleza Carolina Flores, por el delito de feminicidio.

El crimen ocurrió el 15 de abril, pero el esposo de la víctima e hijo de la presunta agresora denunció un día después.

Carolina Flores y su suegra tenían problemas. Reyna Gómez, mamá de la joven de 27 años, compartió en el programa Desiguales que las diferencias se intensificaron cuando su hija se embarazó.

”Todo empezó a agravarse cuando ella iba a tener a su bebé, porque ella (Carolina) dejó un bebé de ocho meses”, contó.

”Sí sabía por parte de la suegra las diferencias que tenía con mi hija”. Pero no algo que le generara alerta, agregó.

Carolina y su esposo Alejandro vivieron con su suegra durante un tiempo en Ensenada, Baja California.

Sin embargo, a partir de diciembre del año pasado se mudaron a Polanco, en la Alcaldía de Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, compartió.

Al parecer, la suegra estaba de visita el 15 de abril cuando habría asesinado a Carolina.

En un video grabado por una de las cámaras que tenía la pareja en su departamento se observa cómo Érika sigue a su nuera y le dispara en la cocina varias veces.

Cuando su hijo le cuestiona la razón por la que actuó así, respondió: “Tú eres mío y ella te robó”.

Reyna Gómez afirmó que lo único que busca es justicia y pidió a la presunta responsable entregarse. “No tengo miedo, la verdad mi mayor miedo era pasar por esto, yo lo único que quiero es que se haga justicia, que pague la persona que tiene qué pagar”, expresó en el programa.

”No entiendo yo, cómo una mamá me hizo pasar por este dolor. Si la señora me está viendo, me está escuchando, por favor entréguese”, pidió.

Señaló que sigue en contacto con su yerno y que no observó que fuera violento con su hija.

De acuerdo con medios que retomaron otra entrevista dada por Reyna Gómez al programa Siéntese quien pueda, Alejandro denunció hasta el día siguiente del crimen porque estaba preocupado por el bebé y habría grabado videos sobre cómo debían atenderlo en caso de que lo detuvieran las autoridades.