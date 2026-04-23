Asesinan a líder de mujeres ganaderas en Chihuahua

La agresión ocurrió el 22 de abril en el establecimiento Agro Cali, cuando un sujeto irrumpió en el lugar y disparó contra las presentes.

Lina Alejandra Rodríguez Castillo, secretaria nacional de la Asociación de Mujeres Ganaderas de México (MUGAM), fue asesinada en Chihuahua en un ataque armado en un negocio de granos donde se encontraba con otras mujeres.

En el ataque, la dirigente perdió la vida mientras que otras mujeres también fueron agredidas.

La Unión Ganadera Regional de Chihuahua confirmó el fallecimiento y destacó el perfil de Rodríguez Castillo como promotora del desarrollo de las mujeres en el sector.

“Lina era una mujer decidida. Fue la impulsora de la apertura del Capítulo Chihuahua de la Asociación de Mujeres Ganaderas de México (MUGAM). Asimismo, buscó de manera permanente oportunidades para la capacitación de las socias, para poder desarrollar de mejor manera esta actividad económica”, indicó el organismo en un posicionamiento fechado el 23 de abril.

En el mismo documento, el organismo condenó la violencia y llamó a reforzar la seguridad en la entidad.

“Condenamos de manera categórica cualquier manifestación de violencia. De nueva cuenta hacemos el llamado a la preservación del Estado de Derecho, así como a la construcción de condiciones de seguridad para el desarrollo de las actividades productivas”, señaló.

En redes sociales, integrantes de MUGAM Chihuahua difundieron una esquela en la que resaltaron su trayectoria y el impacto de su trabajo.

“Mujer fuerte, soñadora, entregada y apasionada por lo que hacía Tu recuerdo vivirá siempre en cada rincón de MUGAM Chihuahua”, expresaron.

El ataque ocurre en un contexto de violencia persistente en zonas productivas de Chihuahua, donde organizaciones civiles y del sector agropecuario han advertido riesgos para mujeres y trabajadores vinculados a actividades económicas en regiones rurales.

Hasta ahora, autoridades no han informado sobre personas detenidas ni el móvil del ataque, mientras que organismos del sector exigieron justicia y esclarecimiento de los hechos.