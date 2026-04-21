Globo aerostático aterriza de emergencia en Teotihuacán, sin reporte de lesionados

La mañana del martes, un globo aerostático de la empresa Balloons Paradise aterrizó de emergencia dentro de la Zona Arqueológica de Teotihuacán, a unos 200 metros de la Pirámide del Sol y la Calzada de los Muertos, sin que se reportaran personas lesionadas. El incidente ocurrió mientras el sitio permanece cerrado al público después del tiroteo de 20 de abril en el que murieron dos personas, una mujer canadiense y el agresor, quien se quitó la vida.

De acuerdo con los reportes, el globo despegó poco después de las 8:30 horas de la mañana, en un horario en el que los vuelos ya no se autorizan por condiciones climáticas y ausencia de corrientes de aire adecuadas.

DESPLOME DE GLOBO AEROSTÁTICO El artefacto sobrevoló primero las pirámides a mayor altura; sin embargo, al quedarse aparentemente sin combustible, descendió con rapidez y no logró abandonar el perímetro arqueológico. La aeronave pasó a baja altura sobre la Plaza de la Luna, frente a la Pirámide de la Luna, y en algunos momentos intentó elevarse sin éxito ante la falta de viento. Finalmente, se dirigió hacia un costado de la Pirámide del Sol y la Calzada de los Muertos, donde tocó tierra de forma forzosa.

El globo, propiedad de Balloons Paradise, quedó detenido en el interior de la zona, custodiada por personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Los responsables de la empresa intentaron ingresar por la puerta número tres para retirarlo, pero el personal de seguridad les negó el acceso. Luego se trasladaron a la puerta número cuatro, donde tampoco les permitieron la entrada debido a los peritajes en curso por el tiroteo del día anterior.

Una ambulancia arribó al lugar del aterrizaje como medida preventiva.

Protección Civil del Estado de México informó que en el globo aerostático viajaban tres personas de origen estadounidense, más el piloto, quienes no sufrieron lesiones. Después de las 10 horas de la mañana, el globo fue sacado del interior de Teotihuacán luego de que fue desinflado por los trabajadores, a los que dejaron ingresar para hacer esa maniobra.

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