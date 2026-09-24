Causa consternación en San Pedro y Matamoros la muerte de doctora del ISSSTE tras fatal accidente

SAN PEDRO, COAH.— Gran consternación ha causado entre la comunidad médica lagunera la muerte de Aída Nallely Canto Urquizo, doctora del ISSSTE de San Pedro, Coahuila, quien sufrió un accidente vial cuando regresaba a Matamoros después de concluir su jornada de trabajo. Falleció horas más tarde, irónicamente, en el lugar donde trabajaba. Aída Nallely, de 30 años de edad, era hija del conocido cantante lagunero César Omar Canto, vocalista de Banda La Mentira y de una reconocida doctora de la región.

Su fallecimiento provocó expresiones de pesar entre familiares, compañeros y personas que la conocieron a través de redes sociales y en el propio hospital donde laboraba. La doctora, originaria y vecina de Matamoros, Coahuila, estudió Medicina en la Universidad Juárez del Estado de Durango. Durante su formación en la Facultad de Ciencias de la Salud elaboró un trabajo clínico fechado en 2020. El percance ocurrió el miércoles 23 de septiembre en la carretera estatal San Pedro–Tacubaya, a la altura del ejido Gatas Mochas. El automóvil de la joven doctora chocó con un remolque vinculado a una camioneta Chevrolet Silverado blanca. Tras el impacto, Aída Nallely quedó atrapada en su vehículo con gravísimas lesiones. Personal de emergencia acudió a liberarla y paramédicos la trasladaron en estado crítico a la clínica del ISSSTE en San Pedro, donde prestaba sus servicios. Horas más tarde, ahí mismo se reportó su fallecimiento.

Según diferentes versiones, el conductor de la camioneta habría huido del lugar después del siniestro. No obstante, reportes sobre la intervención de las autoridades señalan que fue detenido y que la unidad quedó a disposición para la investigación. La Fiscalía General del Estado tomó conocimiento de los hechos y realiza las diligencias para establecer cómo ocurrió el accidente y deslindar responsabilidades.