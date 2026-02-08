Gobierno de México importará 110 millones de moscas contra gusano barrenador

“Contratación del servicio de despacho aduanero y pago de impuestos y/o derechos, a través de un agente aduanal que cuente con oficinas en Suchiate [Chiapas] para la importación diaria de aproximadamente 5 litros de huevecillos de mosca del Mediterráneo [Ceratitis capitata] todos los días del año [incluyendo fines de semana y días festivos] desde territorio guatemalteco a la Planta Moscamed, e importación semanal de mínimo 30 millones (mil 800 Kg) y máximo 110 millones (6 mil 023.6 kg) de pupas estériles del gusano barrenador [Cochliomyia hominivorax] todos los días del año desde Panamá a sitios en territorio mexicano”.

El 30 de enero pasado, la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales de Senasica decidió entregar este contrato a la empresa Agencias Aduanales Arjo S.A. de C.V. por un monto de 9 millones 487 mil pesos.

A nueve meses del veto al ganado mexicano por parte de Estados Unidos debido a la aparición del gusano barrenador, el gobierno de México incrementará los esfuerzos para combatir esta plaga con la importación de 110 millones de larvas de moscas estériles y material biológico.

Asimismo, se detalla que la recepción y entrega de los bienes podrán realizarse en instalaciones designadas por el Senasica, incluyendo los aeropuertos internacionales de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, ambos en Chiapas, y otros puntos estratégicos para la movilización y dispersión del material, según lo determinen las necesidades operativas del programa.

Desde el 11 de mayo del año pasado, la frontera al ganado mexicano ha estado cerrada a causa del aumento de casos de gusano barrenador en reses a pie.

RUTA DE LA ENTREGA

La página 4 del anexo de la licitación detalla que en la importación de pupas estériles del gusano barrenador deberán llegar alrededor de las 8 de la mañana de lunes a domingo en la frontera de Chiapas, México, con Guatemala para la espera del despacho aduanero, y arribar al centro de dispersión dos horas después, alrededor de las 10 de la mañana.

En este sentido, se advierte que la empresa deberá contar con disponibilidad de personal para la atención oportuna y a temprana hora de los despachos en domingo y días festivos para las aduanas de Talismán y aduana de Suchiate II.

Además, de acuerdo con la licitación, se deberá contar con disponibilidad de tiempo para realizar el despacho en horarios diferentes al arriba citado en caso de cualquier imprevisto que se presente en el traslado de las pupas estériles desde Panamá hasta su entrega para la realización de la importación a territorio mexicano.

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria indica que la empresa deberá tener personal capacitado para integrar la documentación requerida.

También se advierte que el peaje por el paso diario del vehículo que se interna al Aeropuerto Ángel Albino Corzo para recibir las pupas estériles deberán ser considerados en los gastos de la agencia aduanal.

PLANTA EN CHIAPAS CONTRA PLAGA ESTARÁ LISTA EN EL RPIMER SEMESTRE

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer que la planta de producción de moscas estériles que se construye en el estado de Chiapas, para ayudar en la erradicación de la plaga en México, estará lista en el primer semestre del año en curso.

En diciembre pasado, El Gran Diario de México informó que de acuerdo con la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG), el cierre a la exportación de ganado en pie a Estados Unidos por la reaparición y expansión de la plaga de gusano barrenador, el sector pecuario en México enfrentó un impacto económico estimado en 15 mil millones de pesos, derivado tanto del freno a las ventas al exterior como de los costos por controles sanitarios.

CRONOLOGÍA

* Noviembre 2024. Se detecta el primer caso de Gusano Barrenador del Ganado en el estado de Chiapas.

* Abril 2025. El gobierno federal implementa estrategias para mitigar riesgos sanitarios en 8 estados del sur del país.

* Mayo 2025. EU suspende las importaciones de bovinos. Detectan casos activos en perros, caballos y gavilanes.

* Diciembre 2025. Se reportan más de mil casos activos de gusano barrenador en territorio mexicano.

* Enero 2026. La plaga llega a Tamaulipas, Estado de México, Guerrero, Chiapas, San Luis Potosí, Michoacán, Campeche, Oaxaca y Veracruz.