$!Gobierno de Sheinbaum espera 100 mmdp de deudores fiscales

Legisladores de Morena y aliados en la Cámara de Diputados aprobaron la madrugada de ayer un ajuste a la Ley de Amparo para aplicarla a juicios vigentes y en proceso, entre ellos los de grandes contribuyentes que litigan créditos fiscales con Hacienda.

El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, reconoció que la motivación de este ajuste a la Ley de Amparo son los créditos fiscales que empresarios se resisten a pagar.

TE PUEDE INTERESAR: Estiman en 550 mdp pérdidas por lluvias

“El 95 por ciento de los deudores o los que deben de pagar no lo hacen. Hacia ellos va orientada nuestra reforma, porque queremos que paguen lo justo para el erario”, sostuvo el morenista.

Dijo que a la fecha existen 2 mil 73 de esos créditos de empresarios y 2 mil 66 juicios de nulidad pendientes de resolución firme, que en conjunto representan un monto superior a los 100 mil millones de pesos.

Agregó que el tiempo promedio para hacer pagar estos recursos es de entre 16 y 22 años, y lo que el Estado alcanza a cobrar por la existencia de estos amparos mañosamente prolongados es de 0.5 por ciento.

Durante la madrugada de ayer, y con un pleno semivacío, la mayoría en la Cámara de Diputados revivió en la reforma a la Ley de Amparo el polémico artículo transitorio en materia de retroactividad.