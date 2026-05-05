Gobierno de Sheinbaum evalúa una nueva reforma para postergar elección de jueces para 2028

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    Gobierno de Sheinbaum evalúa una nueva reforma para postergar elección de jueces para 2028
    El proyecto legislativo argumenta que separar los comicios judiciales de las elecciones intermedias de 2027 es importante para evitar que la competencia entre partidos contamine la legitimidad de los jueces y para reducir la saturación logística que enfrentaría el INE. REFORMA

Luisa María Alcalde, nueva titular de la dependencia, confirmó que este tema es una prioridad instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum

La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) evalúa una nueva reforma constitucional para postergar la segunda etapa de la elección de juzgadores, moviendo la fecha original de junio de 2027 a 2028.

Luisa María Alcalde, nueva titular de la dependencia, confirmó que este tema es una prioridad instruida por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/tribunal-electoral-afirma-que-eleccion-de-rocha-moya-fue-libre-y-legal-LB20479075

”Esa elección está programada para suceder el próximo año en el 2027, entonces vamos a analizar y emitiremos una opinión a la Presidenta, si vale la pena pensar una reforma, ya sea que se sostenga que suceda en el 27 o analizar que se pueda posponer un año, al 2028”, afirmó desde Palacio Nacional.

El anunció de la Consejera se alinea con la iniciativa presentada en la Cámara de Diputados por el morenista Alfonso Ramírez Cuéllar.

El proyecto legislativo argumenta que separar los comicios judiciales de las elecciones intermedias de 2027 es importante para evitar que la competencia entre partidos contamine la legitimidad de los jueces y para reducir la saturación logística que enfrentaría el INE.

Además del ajuste en el calendario, la propuesta busca corregir las deficiencias detectadas en la primera elección de 2025, donde hubo cuestionamientos por la escasa participación y la falta de experiencia de algunos perfiles.

Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena en San Lázaro, indicó ayer que las gestiones para un periodo extraordinario en el que se discutan cambios en la fecha de la elección judicial van por buen camino.

Dijo que es probable que, antes del 1 de junio, ya se cuente con una definición sobre la fecha de la elección.

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