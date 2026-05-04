$!De Bienestar a la dirigencia: quién es Ariadna Montiel Reyes, la nueva líder nacional de Morena

El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) concretó el relevo en su dirigencia nacional con la designación de Ariadna Montiel Reyes como presidenta del partido, tras una votación unánime realizada en el Congreso Nacional el 3 de mayo de 2026. Al asumir el cargo ante el pleno del partido, Montiel Reyes señaló que su dirigencia no tolerará actos de corrupción en gobiernos emanados de esta fuerza política y delineó algunos de los principios que guiarán su gestión.

¿QUIÉN ES ARIADNA MONTIEL REYES? PERFIL Y TRAYECTORIA Ariadna Montiel Reyes nació el 29 de mayo de 1974 en la Ciudad de México. Es arquitecta de formación, con estudios realizados en la Universidad Nacional Autónoma de México. Su trayectoria política inició en el Partido de la Revolución Democrática (PRD), donde formó parte de la corriente Izquierda Democrática Nacional. Dentro de esa organización ocupó diversos cargos en la estructura del entonces Distrito Federal: - En 2002, fue secretaria de Jóvenes - De 2003 a 2006, secretaria de Finanzas - En 2006, secretaria de Relaciones Políticas y Alianzas - Ese mismo año fue electa como senadora suplente de María Rojo. EXPERIENCIA DE ARIDMA MONTIEL REYEN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Entre 2006 y 2012 se desempeñó como directora general de la Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal, durante la administración del entonces jefe de Gobierno Marcelo Ebrard. Posteriormente, en 2012, fue electa diputada a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, donde llegó a presidir la Mesa Directiva. En 2015 fue elegida diputada federal por el Distrito 23 a la LXIII Legislatura, en la que participó en diversas comisiones, entre ellas las de Ciudad de México, Derechos de la Niñez, Hacienda y Crédito Público y Educación.

PARTICIPACIÓN DE ARIADNA MONTIEL REYES EN EL GOBIERNO FEDERAL En 2018, el entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció su nombramiento como subsecretaria de la Secretaría de Bienestar, cargo que asumió el 1 de diciembre de ese año. En 2022 fue designada titular de la Secretaría de Bienestar, función que desempeñó durante la administración de López Obrador y que posteriormente fue ratificada en 2024 por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Montiel Reyes ocupó este cargo hasta el 29 de abril de 2026, cuando presentó su renuncia para integrarse a la dirigencia nacional de Morena. LLEGADA DE ARIADNA MONTIEL REYES A LA DIRIGENCIA DE MORENA El 3 de mayo de 2026 fue nombrada presidenta nacional del partido en sustitución de Luisa María Alcalde Luján, quien dejará el cargo para incorporarse como titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia. Durante su primer discurso como dirigente, Montiel Reyes afirmó: “Hoy hay una ofensiva permanente contra nuestro movimiento, desde este Congreso hago un llamado al pueblo de México, para mantenernos firmes y unidos en torno a este proyecto de nación”. Añadió: “Somos leales a nuestros principios de no mentir, no robar y nunca traicionar al pueblo de México. Nacimos en la resistencia y en la resistencia seguimos”.

En el mismo acto, Luisa María Alcalde destacó el crecimiento de la militancia del partido, al señalar que Morena pasó de 2.5 a 12.5 millones de afiliados en un periodo de un año y medio. Con este relevo, Ariadna Montiel Reyes asume la conducción nacional del partido en un momento de reorganización interna y cambios en la estructura política vinculada al movimiento.

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