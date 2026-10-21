Gobierno de Sheinbaum invertirá entre 12 mil y 13 mil millones de pesos en potabilizadora de agua en Guadalajara, Jalisco

Durante la conferencia matutina, conocida como La Mañanera del Pueblo, la presidenta informó que sostuvo una reunión con funcionarios de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para revisar las necesidades del proyecto y analizar alternativas de financiamiento junto con el Gobierno estatal.

El Gobierno de Claudia Sheinbaum busca destinar entre 12 mil y 13 mil millones de pesos para atender los problemas de calidad del agua que afectan a habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco. La propuesta contempla nuevas inversiones en infraestructura para mejorar el tratamiento y el suministro del recurso.

De acuerdo con lo expuesto por Sheinbaum, la intervención busca atender los problemas relacionados con la calidad del agua que recibe la población. La cifra preliminar de inversión federal se encuentra entre los 12 mil y 13 mil millones de pesos, aunque el monto definitivo todavía debe revisarse.

“Es una buena noticia para los habitantes de Jalisco, de la zona metropolitana de Guadalajara”, expresó la mandataria al referirse a las acciones que se encuentran en revisión.

GOBIERNO FEDERAL Y JALISCO REVISAN LA INVERSIÓN

La presidenta explicó que el Gobierno de Jalisco contempla destinar aproximadamente 7 mil 500 millones de pesos a una planta potabilizadora. A este proyecto se sumarían los recursos federales que se encuentran en análisis para atender las necesidades de infraestructura hidráulica.

“De acuerdo con lo que me informa Efraín, son alrededor de 12 mil, 13 mil millones. Mañana se va a hacer todavía una revisión mayor”, señaló Sheinbaum.

La mandataria indicó que las autoridades federales y estatales sostendrán nuevas reuniones para precisar el presupuesto requerido, definir las obras necesarias y establecer cómo se distribuirían las responsabilidades financieras entre ambos niveles de gobierno.

Aunque se han mencionado cantidades preliminares, todavía falta conocer el costo definitivo del proyecto y la forma en que se aplicarán los recursos. Tampoco se detallaron fechas de inicio ni plazos para la conclusión de las obras.

BUSCAN FINANCIAR LAS OBRAS SIN GENERAR DEUDA

Uno de los puntos que destacó Sheinbaum fue la intención de encontrar mecanismos para cubrir la inversión sin recurrir a un endeudamiento adicional.

“Vamos a buscar cómo sacamos esos recursos para que no tenga que haber endeudamiento, que no tenga que haber ningún problema”, afirmó.

La propuesta requiere revisar la disponibilidad presupuestaria y coordinar los recursos necesarios para desarrollar la infraestructura. En ese proceso, la participación de Conagua será relevante para evaluar las necesidades técnicas y las alternativas que permitan mejorar el tratamiento y la distribución del agua.

La inversión anunciada se encuentra todavía en etapa de revisión, por lo que los detalles financieros y operativos deberán definirse en las reuniones entre las autoridades.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE UNA PLANTA POTABILIZADORA?

Las plantas potabilizadoras son instalaciones diseñadas para tratar el agua y reducir la presencia de contaminantes, partículas y microorganismos que pueden representar riesgos para la salud. El tratamiento específico depende de las características del agua que ingresa a la planta y de las normas de calidad aplicables.

En una zona metropolitana como Guadalajara, la infraestructura hidráulica es fundamental para abastecer a una población numerosa y garantizar que el agua distribuida cumpla con los requisitos sanitarios. Sin embargo, la potabilización es solo una parte del proceso: también se necesitan redes de distribución, mantenimiento y monitoreo constante de la calidad.