Pemex ya produce 85 de cada 100 litros de combustible que vende: Juan Carlos Carpio

Durante la conferencia matutina de este miércoles 21 de octubre, el funcionario dio a conocer los resultados correspondientes al periodo de enero a agosto de 2026 y los comparó con los registros de 2018, cuando solo el 24% de los combustibles comercializados por la petrolera provenía de sus instalaciones.

Petróleos Mexicanos ( Pemex ) aumentó la proporción de combustibles que produce en sus propias refinerías y que después comercializa. De acuerdo con el balance presentado por su director general, Juan Carlos Carpio Fragoso, actualmente 85 de cada 100 litros vendidos por la empresa provienen de producción propia , mientras que el resto corresponde a importaciones.

En ese momento, el 76% restante correspondía a compras en el extranjero. Para los primeros ocho meses de 2026, la relación cambió a 85% de producción nacional y 15% de importaciones, según las cifras presentadas por la empresa.

“Esto significa que Pemex genera cada vez más valor dentro de su propia cadena productiva y depende menos de compras externas para su operación comercial”, afirmó Carpio Fragoso.

PEMEX AUMENTA 81% EL PROCESAMIENTO DE PETRÓLEO

Uno de los factores que explican este cambio es el incremento en el volumen de crudo que Pemex procesa en sus refinerías. Según el director general, la empresa pasó de procesar 612 mil barriles diarios en 2018 a un millón 109 mil barriles por día entre enero y agosto de 2026.

La cifra representa un crecimiento del 81% respecto al nivel registrado hace ocho años. El avance, explicó el funcionario, está relacionado con la estabilización de las instalaciones, la incorporación de la refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco, y las mejoras operativas realizadas en la refinería de Tula, Hidalgo.

El procesamiento de petróleo es una etapa clave para obtener productos como gasolina, diésel y turbosina. Por ello, un mayor volumen de crudo refinado puede contribuir a incrementar la disponibilidad de combustibles producidos en el país, aunque los resultados también dependen del rendimiento de las instalaciones y de la demanda del mercado.

GASOLINA, DIÉSEL Y TURBOSINA CRECEN 186%

Durante la misma presentación, Carpio Fragoso informó que la producción conjunta de gasolina, diésel y turbosina aumentó 186% respecto a 2018.

“La producción de gasolina, diésel y turbosina ha aumentado 186 por ciento respecto a 2018. Pasamos de 350 mil barriles diarios a un millón de barriles por día”, señaló.

Las cifras detalladas presentadas por Pemex sitúan la producción actual en aproximadamente un millón mil barriles diarios, frente a los 350 mil barriles registrados en 2018.

El funcionario atribuyó el crecimiento a la recuperación de la capacidad de refinación y a los trabajos realizados para mejorar el funcionamiento de las instalaciones petroleras. “Estamos aprovechando mejor nuestros recursos para generar más combustibles de alto valor que utilizan diariamente millones de mexicanos”, expresó.