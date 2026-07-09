Gobierno de Sheinbaum prepara denuncias penales por muerte de mexicanos en centros de detención de ICE

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo , el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, detalló que la estrategia contempla acciones tanto en el ámbito penal como en el civil, además de reforzar la presión diplomática e internacional sobre las autoridades estadounidenses.

El Gobierno de México anunció una ofensiva jurídica y diplomática para exigir justicia por la muerte de ciudadanos mexicanos durante operativos migratorios y en centros de detención de Estados Unidos, al considerar que existen posibles violaciones a los derechos humanos de los connacionales.

Entre los casos que serán incorporados a las denuncias figura el de Lorenzo Salgado, quien falleció el pasado 7 de julio tras recibir disparos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El gobierno mexicano sostuvo que buscará que las investigaciones determinen si existieron responsabilidades administrativas o penales por parte de los agentes involucrados.

El funcionario explicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitará la colaboración de la Fiscalía General de la República para presentar denuncias ante las fiscalías competentes en Estados Unidos y el Departamento de Justicia, con el propósito de que se investiguen las circunstancias en las que perdieron la vida ciudadanos mexicanos bajo custodia o durante operativos realizados por autoridades migratorias.

Velasco señaló que, además de las denuncias penales, la Cancillería iniciará procedimientos civiles contra empresas privadas responsables de la administración de centros de detención migratoria. Estas acciones incluyen el envío de cartas de cese y desistimiento por las condiciones en las que permanecen los migrantes, las cuales, de acuerdo con la información recopilada por el Gobierno de México, habrían derivado en la muerte de al menos 14 connacionales.

Indicó que la red consular mexicana en Estados Unidos continuará brindando asistencia jurídica, acompañamiento a las familias de las víctimas y seguimiento permanente a cada uno de los casos, con el objetivo de garantizar que los procesos judiciales avancen y que los derechos de los mexicanos sean respetados conforme a la legislación estadounidense y los tratados internacionales.

Como parte de la estrategia diplomática, informó que México ha enviado 11 notas diplomáticas de protesta al gobierno de Estados Unidos en las que manifiesta su preocupación por el incremento de incidentes relacionados con operativos migratorios y las condiciones de detención de personas mexicanas.

Asimismo, precisó que el tema ya fue presentado ante organismos internacionales, entre ellos el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el propósito de solicitar su intervención, mantener un monitoreo de la situación y fortalecer los mecanismos de protección para la comunidad mexicana residente en territorio estadounidense.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que la defensa de los derechos de las y los mexicanos en el extranjero constituye una prioridad para su administración y aseguró que el Gobierno federal continuará utilizando todos los recursos jurídicos, diplomáticos y consulares disponibles para proteger a los connacionales, exigir investigaciones transparentes y evitar que hechos de esta naturaleza queden impunes.