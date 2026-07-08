Impulsan Claudia Sheinbaum y Suiza nueva etapa económica

Tras una reunión que duró poco más de dos horas en Palacio Nacional, Sheinbaum destacó la confianza del gremio empresarial suizo en la industria mexicana.

En el marco del 80 aniversario de las relaciones diplomáticas entre México y Suiza, la Presidenta Claudia Sheinbaum y su homólogo Guy Parmelin acordaron actualizar los términos de la relación económica.

“Nosotros tenemos un acuerdo comercial con Suiza y acordamos seguir trabajando sobre este acuerdo comercial, actualizarlo”, sostuvo la Mandataria durante conferencia de prensa que siguió al encuentro entre sus delegaciones.

Actualmente, la relación comercial entre México y Suiza se rige por el Tratado de Libre Comercio entre México y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) conformada por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.

El acuerdo, firmado en el 2000, contempla aspectos como la armonización de marcos regulatorios y cooperación en el ámbito energético.

Al destacar que el intercambio comercial entre ambas naciones alcanzó en 2025 los 4 mil 272 billones de dólares, la Presidenta aseguró que existe interés por seguir trabajando con Suiza, al que definió como país hermano.

En su turno, Parmelin saludó la disposición de la Mandataria para renovar el acuerdo comercial.