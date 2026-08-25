$!Gobierno de Sheinbaum presenta ampliación del programa IMSS-Bienestar; implementarán más de 12 mil consultorios

Con el objetivo de ampliar el acceso a los servicios médicos y fortalecer la prevención de enfermedades, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este martes una nueva estrategia de atención primaria que contempla la instalación de 12 mil 750 nuevos consultorios en los 24 estados que actualmente forman parte del sistema federalizado del IMSS-Bienestar. Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria explicó que esta estrategia forma parte de la consolidación de un modelo de salud centrado en la atención primaria y preventiva, con el propósito de que la población pueda recibir atención médica antes de que los padecimientos requieran servicios hospitalarios.

El subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark García Dobarganes, detalló que los nuevos consultorios comenzarán a implementarse a partir de enero de 2027 y contarán con un catálogo de alrededor de 90 tipos de medicamentos para atender los principales padecimientos que pueden resolverse en el primer nivel de atención.

ATENCIÓN PRIMARIA COMO EJE DEL NUEVO MODELO El secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, explicó que la atención primaria constituye uno de los principales pilares para reducir desigualdades en el acceso a los servicios médicos. El planteamiento del Gobierno federal consiste en evitar que las personas tengan que esperar hasta presentar complicaciones para acudir a una unidad hospitalaria. Los centros de primer nivel están destinados a resolver problemas de salud de baja y mediana complejidad, así como a fortalecer la prevención, detección oportuna y seguimiento de enfermedades crónicas. Sheinbaum destacó que 24 entidades federativas ya se incorporaron al IMSS-Bienestar, por lo que la nueva estrategia comenzará precisamente en los estados que forman parte del proceso de federalización. La presidenta señaló que el proyecto llevaba varios meses de preparación y que su presentación pública se realizó una vez que quedaron establecidos los mecanismos para su implementación.

FARMACIAS DEL BIENESTAR SE EXPANDIRÁN A LOS 24 ESTADOS Otro de los componentes de la estrategia será la ampliación de las Farmacias del Bienestar, cuyo objetivo es facilitar el acceso gratuito a medicamentos para las personas beneficiarias del programa Salud Casa por Casa. De acuerdo con la información presentada durante la conferencia, la expansión comenzará en septiembre y se realizará gradualmente en los 24 estados donde opera el IMSS-Bienestar, con una conclusión prevista para noviembre. Actualmente se contemplan 5 mil 567 puntos vinculados al programa Salud Casa por Casa. En estos establecimientos podrán surtirse medicamentos destinados principalmente a padecimientos frecuentes entre las personas adultas mayores y otros beneficiarios del programa. El Gobierno también mantiene el esquema de máquinas dispensadoras de medicamentos, particularmente como una alternativa para acercar tratamientos a zonas urbanas, mientras que en comunidades rurales se contempla el uso de otros puntos de distribución. Como parte de la estrategia, las enfermeras y enfermeros del IMSS-Bienestar tendrán mayores facultades para prescribir determinados medicamentos destinados a padecimientos de menor complejidad. A partir de septiembre se contempla la prescripción de 22 tipos de medicamentos para padecimientos agudos leves.

SALUD CASA POR CASA SUPERA 24.8 MILLONES DE CONSULTAS Durante la conferencia, la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, presentó también un balance actualizado del programa Salud Casa por Casa, dirigido principalmente a personas adultas mayores y personas con discapacidad que reciben las Pensiones para el Bienestar. El programa cuenta actualmente con alrededor de 20 mil profesionales de la salud, principalmente enfermeras y enfermeros, quienes realizan visitas domiciliarias para llevar a cabo revisiones preventivas, integrar expedientes clínicos, detectar enfermedades y dar seguimiento a los beneficiarios. De acuerdo con el balance presentado este martes, se han realizado aproximadamente 24.8 millones de consultas domiciliarias, distribuidas de la siguiente manera: 12 millones 270 mil 610 correspondientes a la primera visita.7 millones 747 mil 811 correspondientes a la segunda visita.4 millones 807 mil 321 correspondientes a la tercera visita. El acumulado representa un avance significativo respecto de los 18.4 millones de visitas reportados por el Gobierno federal en mayo de 2026.

MÁS DE 17 MILLONES DE PRUEBAS PARA DETECTAR ENFERMEDADES Durante las visitas domiciliarias, el personal de salud realiza mediciones y pruebas destinadas principalmente a detectar de manera temprana enfermedades crónicas. Hasta este martes se habían realizado más de 17.1 millones de pruebas de glucosa, colesterol y triglicéridos, además de la toma de signos vitales y otras valoraciones médicas. El objetivo es identificar oportunamente problemas como diabetes, hipertensión y alteraciones metabólicas para evitar que evolucionen hacia complicaciones que requieran atención hospitalaria. El programa también permite integrar y actualizar los expedientes clínicos de los beneficiarios, establecer niveles de riesgo y determinar cuándo una persona necesita ser canalizada a una institución médica. MÁS DE 900 MIL PERSONAS HAN SIDO REFERIDAS A INSTITUCIONES DE SALUD Uno de los resultados destacados por la Secretaría de Bienestar es la capacidad del programa para detectar casos que requieren atención especializada. Ramírez Amaya informó que más de 900 mil personas han sido referidas a instituciones públicas de salud después de que el personal de Salud Casa por Casa identificó condiciones que requerían una evaluación o tratamiento adicional. Entre las instituciones receptoras se encuentran el IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar y otras unidades del sistema público. De acuerdo con los datos presentados durante la conferencia, también se han atendido decenas de miles de situaciones consideradas urgentes, relacionadas principalmente con alteraciones de presión arterial, glucosa y otros padecimientos detectados durante las visitas. UN MODELO BASADO EN PREVENCIÓN El Gobierno federal plantea Salud Casa por Casa como uno de los principales instrumentos para transformar el modelo de atención médica, pasando de un esquema predominantemente reactivo a uno enfocado en la prevención y el seguimiento permanente. La lógica consiste en detectar una enfermedad antes de que se agrave, mantener controlados a los pacientes con padecimientos crónicos y facilitar su acceso a medicamentos y servicios médicos. El programa ya había reportado más de 18.4 millones de visitas a 11.5 millones de derechohabientes en mayo de 2026, con la participación de aproximadamente 20 mil profesionales de la salud. La estrategia también se vincula con el proyecto de Servicio Universal de Salud, para el cual el Gobierno federal lleva a cabo un proceso de credencialización. La intención es que la credencial funcione como mecanismo de acceso a distintos servicios del sistema público de salud, independientemente de la institución a la que pertenezca originalmente la persona. Con la ampliación anunciada, el Gobierno federal busca acercar los servicios médicos a millones de personas y fortalecer el primer nivel de atención. La instalación de 12 mil 750 nuevos consultorios, la expansión de las Farmacias del Bienestar, la participación de 20 mil profesionales en Salud Casa por Casa y la incorporación de 24 estados al IMSS-Bienestar constituyen los principales componentes de esta nueva etapa. Sin embargo, el desafío será garantizar que esta expansión se traduzca en personal médico suficiente, medicamentos disponibles, infraestructura adecuada, continuidad en los tratamientos y capacidad efectiva para atender las referencias generadas desde las visitas domiciliarias. El Gobierno de México sostiene que el objetivo final es que la población pueda recibir atención de manera más cercana, oportuna y preventiva, evitando que enfermedades que pueden controlarse desde el primer nivel terminen convirtiéndose en emergencias o requieran hospitalización. Con esta estrategia, la administración de Claudia Sheinbaum busca consolidar un sistema de salud en el que la atención médica no dependa únicamente de que el paciente llegue a un hospital, sino que los servicios puedan anticiparse a las necesidades de la población y acercarse directamente a las comunidades y hogares.

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