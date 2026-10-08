Reducción de la jornada laboral elevará los costos por hora en 16.6%

Este impacto se resentirá cuando la jornada laboral pase de 48 a 40 horas semanales, en 2030.

La reducción de la jornada laboral elevará los costos laborales por hora en 16.6 por ciento, de acuerdo con cálculos de la empresa de capital humano Adecco.

No obstante, las empresas deben prepararse desde ahora, ya que la reducción será gradual, año con año, señaló Giovanni Chávez, director de Innovación y Mejora Continua de Adecco.

Una encuesta aplicada a 500 empresas reveló que 32.2 por ciento de las firmas no ha realizado un análisis sobre el impacto que tendrá la reforma en su operación.

Para Chávez, estas empresas van tarde en la aplicación de la reforma y corren el riesgo de ser sancionadas.

El 43.2 por ciento de las empresas aún calcula los efectos, mientras que sólo 24.6 por ciento tiene una cifra aproximada del impacto.

Chávez señaló que cuatro sectores tienen una mayor exposición a un incremento en sus costos si no implementan medidas para reorganizar sus operaciones: manufactura, por la operación continua mediante turnos; transporte y logística, por las rutas de entrega sin pausa; comercio y retail, por los horarios extendidos y la estacionalidad, y la industria extractiva, por los turnos prolongados y las operaciones remotas.

Una mala gestión de la reducción de la jornada podría acarrear diversos riesgos, de acuerdo con Adecco, entre ellos una sobrecarga laboral, horas extra no controladas y pérdida de productividad.