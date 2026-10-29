Gobierno de Sheinbaum realiza homenaje póstumo a Cuauhtémoc Cárdenas en la conferencia matutina

El homenaje reunió a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; a la secretaria de las Mujeres, Laura Itzel Castillo Juárez, y a Pablo Gómez Álvarez, titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. Los tres participaron por invitación de la mandataria, quien consideró que sus experiencias personales y políticas con el ingeniero permitirían dimensionar la importancia de su legado más allá de los cargos públicos que actualmente desempeñan.

La conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se convirtió este jueves en un espacio de reconocimiento a la trayectoria política de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano , luego de darse a conocer su fallecimiento. Durante el encuentro realizado en Palacio Nacional, integrantes del gabinete federal y dirigentes con una larga trayectoria en la izquierda mexicana evocaron su contribución a la construcción de la democracia, la defensa de la soberanía nacional y la lucha por la justicia social.

Al concluir su mensaje, la presidenta despidió al político michoacano con una expresión de reconocimiento: «¡Hasta siempre, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano!».

Sheinbaum expresó sus condolencias a los familiares del exgobernador de Michoacán y excandidato presidencial, particularmente a sus hijos Cuauhtémoc, Camila y Lázaro Cárdenas Batel, este último, jefe de la Oficina de la Presidencia de la República.

UNA FIGURA CLAVE EN LA TRANSFORMACIÓN DEL SISTEMA POLÍTICO

Las intervenciones coincidieron en destacar que la relevancia histórica de Cárdenas no se limitó a sus candidaturas presidenciales ni a los cargos que ocupó. Su trayectoria estuvo estrechamente vinculada con el cuestionamiento del sistema político que durante décadas mantuvo al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el poder y con la articulación de una oposición que reclamaba mayores condiciones de competencia electoral.

Uno de los momentos determinantes de su carrera ocurrió en 1987, cuando encabezó, junto con otros dirigentes, la Corriente Democrática surgida del propio PRI. Las diferencias con la dirigencia priista en torno a los mecanismos de selección de candidaturas y la orientación política del partido desembocaron en su salida de esa organización.

Un año después, Cárdenas contendió por la Presidencia de la República en una elección que marcó un punto de inflexión en la historia electoral contemporánea. Los cuestionamientos sobre el proceso de 1988, incluida la interrupción del sistema de cómputo durante la jornada electoral, alimentaron durante años las denuncias de fraude y la exigencia de reformas que garantizaran elecciones más confiables.

La candidatura cardenista contribuyó a reunir a diversas fuerzas de izquierda y sectores inconformes con el régimen político. De esa movilización surgieron nuevas expresiones organizativas que posteriormente desembocaron en la creación del Partido de la Revolución Democrática (PRD), fundado en 1989.

LAURA ITZEL CASTILLO DESTACA SUS CONVICCIONES DEMOCRÁTICAS

Durante su participación, la secretaria de las Mujeres, Laura Itzel Castillo, describió a Cárdenas como un político de principios, comprometido con la democracia, la justicia social y la soberanía nacional.

Sostuvo que su lucha abrió oportunidades para ampliar la participación ciudadana y contribuyó a modificar la vida política del país. También recordó su origen familiar y la influencia histórica de su padre, el general Lázaro Cárdenas del Río, presidente de México entre 1934 y 1940, cuyo gobierno estuvo marcado por la expropiación petrolera y una profunda política agraria.

Castillo evocó asimismo la relación de amistad entre su padre, Heberto Castillo, y Cuauhtémoc Cárdenas, así como los acontecimientos que llevaron al ingeniero a romper con el PRI, organizar una corriente disidente y encabezar la candidatura presidencial de 1988.

Al referirse a aquel proceso, afirmó que Cárdenas se convirtió en portavoz del descontento de amplios sectores de la sociedad mexicana, que reclamaban representación política y condiciones democráticas más equitativas.

Su intervención puso énfasis en la dimensión colectiva de aquella lucha: la participación de ciudadanos, militantes y organizaciones que, en un contexto de fuerte predominio priista, impulsaron la apertura de espacios para la oposición.

PABLO GÓMEZ RECUERDA LA ELECCIÓN DE 1988 Y LA UNIÓN DE LAS IZQUIERDAS

Pablo Gómez, quien también participó en los movimientos de oposición de aquella época, destacó la congruencia política de Cárdenas y su disposición a confrontar al régimen priista en un momento en que hacerlo implicaba importantes costos políticos.

El funcionario lo describió como un demócrata consecuente, patriota y dirigente popular, comprometido con la defensa de quienes vivían en condiciones de pobreza y desigualdad.

Gómez resaltó que la candidatura de 1988 permitió articular a diversas corrientes progresistas y organizaciones de izquierda, que encontraron en Cárdenas una figura capaz de encabezar una alternativa política frente al partido gobernante.

También recordó el ambiente de confrontación que rodeó aquella elección, las campañas de descalificación contra el candidato opositor y las denuncias sobre las irregularidades del proceso electoral. Desde su perspectiva, la decisión de Cárdenas de sostener su candidatura y su proyecto político representó un momento decisivo para la reorganización de la oposición mexicana.

El titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral vinculó ese legado con las discusiones actuales sobre el sistema democrático, en un contexto en el que las reglas electorales y la representación política continúan siendo asuntos centrales de la vida pública nacional.

GOBERNACIÓN VINCULA SU LEGADO CON LOS CAMBIOS DEMOCRÁTICOS POSTERIORES

Por su parte, Rosa Icela Rodríguez sostuvo que la trayectoria de Cuauhtémoc Cárdenas influyó profundamente en la configuración del México contemporáneo y contribuyó a abrir el camino hacia una vida democrática más amplia.

La secretaria de Gobernación afirmó que las convicciones políticas adquieren sentido cuando se traducen en acciones al servicio de la población. En ese sentido, consideró que las transformaciones institucionales y políticas posteriores fueron posibles gracias a las luchas de generaciones que resistieron el autoritarismo, se organizaron y exigieron mayores libertades.

Rodríguez mencionó tanto al expresidente Andrés Manuel López Obrador como a la actual mandataria, Claudia Sheinbaum, al señalar que los cambios políticos encabezados por ambos tuvieron como antecedente décadas de movilización social y construcción de alternativas electorales.

La funcionaria también amplió el reconocimiento más allá de la figura del ingeniero. Recordó a quienes participaron en las luchas democráticas en condiciones adversas, a las personas que sufrieron persecución política y a quienes perdieron la vida en la búsqueda de libertades y derechos.

Desde esa perspectiva, el homenaje no solamente representó una despedida a uno de los dirigentes más influyentes de la izquierda mexicana, sino también un reconocimiento a las distintas generaciones que contribuyeron a modificar las instituciones del país.

UN LEGADO QUE TRASCIENDE LAS DIFERENCIAS POLÍTICAS

La trayectoria de Cuauhtémoc Cárdenas ocupa un lugar central en la historia política de las últimas décadas. Además de haber sido gobernador de Michoacán, candidato presidencial en tres ocasiones y fundador del PRD, su figura quedó asociada a la ruptura de una parte de la clase política con el sistema de partido dominante y a la consolidación de una oposición con capacidad de disputar el poder.

Su candidatura de 1988 se convirtió en un referente para las exigencias de transparencia electoral y para el desarrollo de instituciones con mayor autonomía. En los años siguientes, México experimentó cambios graduales en la competencia política, la organización de las elecciones y la alternancia en los distintos niveles de gobierno.

Aunque las interpretaciones sobre el alcance de su legado y las decisiones de la izquierda mexicana han sido diversas, su papel en la reorganización de la oposición y en la historia electoral del país constituye uno de los elementos fundamentales para comprender la transición democrática.

El homenaje celebrado en Palacio Nacional recuperó precisamente esa dimensión histórica: la de un dirigente que desafió las estructuras de su propio partido, articuló a sectores inconformes y contribuyó a abrir una nueva etapa de competencia política.

Al cerrar su intervención, Rosa Icela Rodríguez subrayó que el reconocimiento debía extenderse a quienes hicieron posible esas conquistas y sostuvo que los principios, el patriotismo y el compromiso social atribuidos a Cárdenas seguirían siendo una referencia para las generaciones posteriores.

La conferencia matutina concluyó así con un mensaje de despedida a una de las figuras más representativas de la izquierda mexicana y con el reconocimiento de que la democracia del país es resultado de un proceso histórico prolongado, marcado por disputas políticas, movilización ciudadana y demandas de justicia y representación.