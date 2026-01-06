Sheinbaum responde a críticas: ‘La 4T no es chavismo, es humanismo mexicano’

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró “interesante” la postura del presidente Nicolás Maduro tras haber sido llevado a Estados Unidos, y acusó que desde 2006 se ha intentado instalar la narrativa de que México “sería como Venezuela”, particularmente desde la candidatura presidencial del entonces aspirante Andrés Manuel López Obrador.

Durante su conferencia matutina de este martes 6 de enero en Palacio Nacional, la mandataria sostuvo que la llamada Cuarta Transformación no responde a modelos extranjeros, sino que es producto de la historia y de los procesos políticos propios del país.

TE PUEDE INTERESAR: ‘El viudo negro’... el hombre que asesinó a tres mujeres para cobrar sus seguros

Sheinbaum subrayó que, aun cuando existan posturas críticas hacia el gobierno de Maduro, eso no equivale a respaldar una intervención extranjera. “Aunque se esté en contra de Nicolás Maduro, es muy distinto a estar a favor de una intervención”, afirmó.

La Presidenta recordó que desde la campaña presidencial de 2006 se utilizó el argumento de que un eventual gobierno de izquierda llevaría a México por el camino del chavismo, un señalamiento que —dijo— ha sido reiterado a lo largo de los años por distintos actores políticos y mediáticos.

TE PUEDE INTERESAR: Se viraliza caso de abogado que cambia de género para no pagar pensión, en la región Laguna

“Es esta idea que han querido desde 2006: ‘México va a Venezuela’, ‘la 4T es chavismo’. Es el modelo mexicano, el humanismo mexicano”, expresó, al recalcar que el proyecto político actual tiene raíces en la independencia, en las civilizaciones originarias y en los movimientos democráticos y sociales del siglo XX.

Sheinbaum señaló que la Cuarta Transformación se construyó a partir del pensamiento del pueblo de México, en un largo proceso de lucha por la democracia, las libertades, el rechazo a los fraudes electorales y la ampliación de los derechos sociales.

TE PUEDE INTERESAR: Uso de dispositivos en la infancia puede afectar lenguaje y desarrollo motor, advierte la UNAM

Asimismo, defendió que en el país se garantizan las libertades fundamentales y negó que exista persecución por motivos ideológicos. “Aquí no se detiene a nadie por sus ideas, al revés, lo que hay es debate público”, afirmó.

La mandataria concluyó que su gobierno está a favor de la libertad de expresión y de reunión, y reiteró que el proyecto que encabeza se inscribe en un marco democrático propio, ajeno a modelos autoritarios y sustentado en la historia política y social de México. Con información de El Universal