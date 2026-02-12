Gobierno de Trump vigilará con drones la frontera con México

La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos planea adquirir 460 drones de vigilancia para crear una red de patrullaje desde el aire en la frontera con México, acechada por los aparatos no tripulados que los cárteles utilizan para el tráfico de drogas y de personas.

Actualmente la corporación cuenta con 134 drones de ala fija y cuadricópteros de despegue y aterrizaje vertical, pero está próxima a recibir 60 más para reforzar sus labores de reconocimiento, vigilancia y rastreo aéreo sobre todo en los tramos más escondidos de la línea divisoria, según un reporte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

La Patrulla Fronteriza cuenta con al menos 600 agentes capacitados en uso de sistemas de vigilancia no tripulados de ala fija y cuadricópteros, cifra que se espera se duplique durante este año, se indica como parte de su estrategia para dotarse de drones y equipo antidrón en la que prevé destinar hasta mil 500 millones de dólares en 2026.

Los dos tipos de drones operados por los agentes fronterizos, quienes son capacitados en un centro especializado en Virginia, están aprobados por el Departamento de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, y durante su despliegue los elementos pueden observar sigilosamente cualquier cosa que esté en tierra, ya sean narcotraficantes o inmigrantes ilegales, según el reporte de CBP.

Los aparatos transmiten video cifrado a dispositivos portátiles, cuentan con cámaras infrarrojas diurnas y nocturnas, envían coordenadas e incluso tienen un láser que apunta con precisión al objetivo, para que los agentes sepan exactamente a dónde ir.

“Cuando detectan algo, el dron puede enviar coordenadas a los agentes en tierra e incluso tiene un láser que apunta con precisión al objetivo, para que los agentes sepan exactamente a dónde ir. Y con las capacidades de la cámara sabrán qué encontrarán una vez que lleguen”, destaca el reporte.

En marzo de 2023, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos descubrió que los traficantes de personas, ligados a los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Del Golfo, Zetas y De Juárez, están utilizando los drones para vigilar a sus agentes desplegados en la frontera.

Lo anterior lo supo el CBP tras desmantelar una red de tráfico de migrantes que tomaba fotografías desde drones a los agentes estadounidenses desplegados en la zona de Mesa de Otay.

En dicho año, Aaron M. Heitke, jefe de la Patrulla Fronteriza del sector San Diego, advirtió que los sistemas de vigilancia no tripulados, mejor conocidos como drones, proporcionaban a los grupos criminales trasnacionales una nueva capacidad a la que le sacarían provecho, lo cual ocurrió, pues según la última parte de información del CBP suman más de 155 mil incursiones de los drones de los cárteles a territorio estadounidense.

“El uso de drones por parte de traficantes de personas para vigilar a la Patrulla Fronteriza es una tendencia creciente que hemos observado a lo largo de la frontera”, reveló en esa ocasión.

Antes, en mayo de 2020, elementos de la Patrulla Fronteriza del sector Yuma, en Arizona, interceptaron tres drones procedentes de México cargados con droga, lo que llevó a la corporación a encender las alertas ante el aumento de vuelos sospechosos en la frontera común entre ambas naciones.