Afirman que el Pentágono desactivó drones de cárteles mexicanos que volaron sobre espacio aéreo de El Paso

Internacional
/ 11 febrero 2026
    El presidente Donald Trump ha amenazado repetidamente con lanzar ataques militares contra objetivos terrestres vinculados a los cárteles en México. AP

Los drones del cártel mexicano violaron el espacio aéreo y los militares tomaron medidas para desactivarlos

El espacio aéreo sobre el aeropuerto internacional de El Paso fue cerrado brevemente el 11 de febrero después de que el Pentágono desactivó drones controlados por cárteles mexicanos que violaron el espacio aéreo estadounidense, según un funcionario de la administración.

Los drones del cártel mexicano violaron el espacio aéreo y los militares tomaron medidas para desactivarlos, dijo el funcionario, hablando bajo condición de anonimato.

“La FAA y el DOW actuaron rápidamente para abordar una incursión de drones de un cártel”, dijo el secretario de Transporte, Sean Duffy, en X.

La amenaza ha sido neutralizada y no hay peligro para los viajes comerciales en la región. Se han levantado las restricciones y se están reanudando los vuelos con normalidad.

El presidente Donald Trump ha amenazado repetidamente con lanzar ataques militares contra objetivos terrestres vinculados a los cárteles en México.

“Ahora vamos a empezar a atacar tierra en lo que respecta a los cárteles”, dijo a Fox News el mes pasado.

“Los cárteles gobiernan México. Es muy, muy triste ver lo que está pasando en su país”.

Militares estadounidenses y funcionarios locales han informado de múltiples encuentros con drones controlados por organizaciones criminales en la frontera entre Estados Unidos y México.

Según informes, Trump ha considerado la idea de atacar directamente a los cárteles desde su primer mandato. Mark Esper, su entonces secretario de Defensa, relató en sus memorias que Trump le preguntó al menos dos veces en 2020 si el ejército podía “lanzar misiles a México para destruir los laboratorios de drogas”.

El año pasado, varios medios informaron que Trump estaba reconsiderando la idea. El New York Times informó en febrero de 2025 que la CIA había ampliado los vuelos secretos con drones sobre México para buscar laboratorios de fentanilo.

La administración Trump ha lanzado 38 ataques conocidos contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico Oriental, que han causado la muerte de al menos 130 personas, quienes, según afirma, intentaban introducir drogas en Estados Unidos.

Estos ataques han sido ampliamente denunciados como ilegales e inhumanos, y la administración nunca ha aportado pruebas de que las embarcaciones transportaran drogas.

Los familiares de dos hombres fallecidos en los ataques demandaron a la administración Trump el mes pasado.

Días antes de la captura militar del presidente venezolano Nicolás Maduro el 3 de enero, Trump también reveló públicamente un ataque con drones dirigido por la CIA contra un puerto venezolano.

El motivo del ataque no está claro, pero medios de comunicación informaron que funcionarios estadounidenses creían que el puerto estaba siendo utilizado para el narcotráfico.

