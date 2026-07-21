Advierte Moody’s que ingresos de Pemex serán insuficientes hasta 2028

Los ingresos que registrará Petróleos Mexicanos (Pemex), al menos hasta 2028, no alcanzarán para cubrir sus obligaciones financieras, a pesar de los altos precios del crudo, por lo que continuará dependiendo del apoyo del Gobierno, aseguró la calificadora Moody’s. “Pemex generará un flujo de efectivo libre negativo al menos hasta 2028. El Gobierno limita efectivamente el beneficio de Pemex derivado del aumento de los precios internacionales del crudo al restringir el traslado de los mayores costos del rubro de refinación a los consumidores de gasolina y diesel”. “(Derivado de esto) Pemex continuará necesitando un apoyo significativo del Gobierno en un contexto de necesidades persistentes de refinanciamiento”, señala el reporte. Pemex registró al cierre del primer trimestre una deuda financiera de 85 mil millones de dólares, con compromisos de amortización para este año por alrededor de 13 mil 400 millones de dólares. A pesar de los altos precios del petróleo, el beneficio de Pemex estará limitado por la intervención del Gobierno federal, señala el reporte “Las ganancias de las petroleras nacionales de AL por los altos precios dependen del alcance de las políticas gubernamentales”, publicado este lunes.

“El aumento del petróleo apenas supone un beneficio crediticio sustancial para Pemex, ya que el Gobierno limita el beneficio de la empresa en términos de flujo de efectivo derivado del alza de los precios internacionales del crudo y los combustibles” . “Los mayores precios del petróleo incrementan la carga fiscal de Pemex más de lo que mejoran su rentabilidad derivada del downstream (refinación, comercialización y distribución)” , expone el reporte. Moody's señaló que el País ha tomado medidas para estabilizar los precios de las gasolinas y el diesel mediante el ajuste del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), entre otras acciones. Desde el año pasado, el Gobierno impuso un tope al precio de la gasolina y, a partir de marzo de este año, al diesel, a través de pactos voluntarios, incluyendo un precio especial de los combustibles a las estaciones de servicio que compran a Pemex, lo que limita las ganancias de la petrolera estatal. Estas restringen la capacidad de Pemex para trasladar sus mayores costos a los consumidores de gasolina y diésel, lo que limita los márgenes del downstream en periodos de medidas de precios elevados, agregó. “Las medidas implican alrededor de 4.6 pesos por litro en subsidios para el diesel y 3.3 pesos por litro para la gasolina, por lo que Pemex se mantiene expuesta a la política de precios locales en lugar de a los precios de mercado” . "La política gubernamental también sigue distorsionando la economía operativa de Pemex. La empresa le paga al Gobierno un impuesto de alrededor del 30 por ciento sobre el valor de los hidrocarburos extraídos, los cuales son propiedad federal" , añade. La petrolera también debe vender sus productos refinados a precios fijados por el Estado, aunque los costos de sus insumos para el combustible reflejen el costo de producción del petróleo en lugar de los precios del mercado internacional. Estas asimetrías debilitan la capacidad de Pemex para beneficiarse de los precios elevados. Los pagos de impuestos federales de Pemex por la producción de petróleo reflejan los precios de mercado, y la regulación de los precios de los combustibles, junto con los márgenes escasos, impide que su segmento downstream recupere ese valor.

Estas políticas comprenden la generación de flujo de efectivo consolidado de Pemex y limitan el beneficio de los precios favorables de los commodities, agrega el análisis. Por su parte, la estrategia de soberanía energética de México prioriza la refinación local por sobre las exportaciones de crudo, lo que reduce las ganancias de Pemex en los mercados de exportación con precios elevados. Las exportaciones de crudo de Pemex cayeron 28 por ciento en 2025, a alrededor de 581 mil barriles diarios, lo que aumentó su dependencia de los márgenes estructuralmente más débiles y los altos costos operativos del downstream, exponen Moody's.