Gobiernos buscan evitar las preguntas de la prensa, advierte Daniel Coronell en Foro AMMx 2026

Los gobiernos de distintos países han encontrado en las redes sociales una vía para comunicarse directamente con los ciudadanos, sin necesidad de responder preguntas ni someter sus declaraciones a la verificación periodística, advirtió el comunicador colombiano Daniel Coronell durante el Foro de la Alianza de Medios MX 2026. En su conferencia “¿Qué está cambiando al periodismo en América Latina?”, el periodista señaló que esta transformación representa uno de los principales desafíos para la prensa, pues permite a los gobernantes controlar sus mensajes, desacreditar a los medios críticos y decidir quién puede cuestionarlos.

Coronell explicó que esta forma de ejercer el poder se presenta en gobiernos de distintas corrientes políticas. Como ejemplos, mencionó las conferencias mañaneras iniciadas por Andrés Manuel López Obrador y continuadas por Claudia Sheinbaum, así como las restricciones al acceso de los periodistas en Estados Unidos. Advirtió que, cuando los funcionarios condicionan el acceso a la información o a las entrevistas, pueden propiciar que los medios moderen sus cuestionamientos por temor a perder oportunidades de cobertura. “Esas pequeñas concesiones cotidianas se convierten en un arma de censura y autocensura”, señaló. El periodista sostuvo que el principal afectado por esta situación es el ciudadano, quien pierde la oportunidad de conocer versiones contrastadas y escuchar respuestas a preguntas que los gobiernos preferirían evitar. “Se pierde la repregunta y se reemplaza por el monólogo”, resumió.

Foro AMMx: El periodismo frente a la encrucijada: presiones del poder, colapso económico y disrupción tecnológica.Lee la nota completa aquí.https://t.co/xh1UrB9Zhs — Alianza de Medios Mx (@AlianzaMediosMx) November 4, 2026

CRISIS ECONÓMICA AMENAZA INDEPENDENCIA Coronell señaló que las presiones políticas coinciden con el debilitamiento del modelo económico que durante décadas permitió financiar a los medios de comunicación, particularmente por el desplazamiento de los ingresos publicitarios hacia las grandes plataformas tecnológicas. Explicó que estas empresas concentran la distribución de contenidos y ofrecen herramientas de segmentación publicitaria con las que resulta cada vez más difícil competir, mientras las redacciones continúan asumiendo los costos de investigar y producir información. “Si un medio no puede garantizar su sostenibilidad financiera, difícilmente puede garantizar su independencia frente al gobierno”, advirtió. A este panorama se suma el avance de la inteligencia artificial, ya que los buscadores pueden ofrecer respuestas elaboradas a partir de contenidos periodísticos sin que los usuarios tengan que ingresar a las páginas de los medios que originalmente obtuvieron y publicaron la información. INVESTIGAR, LA RESPUESTA ANTE NUEVOS DESAFÍOS Frente a estos cambios, Coronell consideró que el periodismo debe dejar de competir únicamente por la rapidez, debido a que cualquier persona con un teléfono celular puede registrar y difundir un acontecimiento antes de que llegue un reportero.

En cambio, sostuvo que las redacciones deben apostar por investigaciones propias, contrastar las declaraciones oficiales, examinar el ejercicio del poder y explicar las causas y consecuencias de los acontecimientos. “¿A cuáles noticias podemos llegar primero? A las que se obtienen mediante investigación”, afirmó.

También llamó a fortalecer la alfabetización informativa para que los ciudadanos puedan distinguir entre información verificada, errores periodísticos y contenidos creados deliberadamente para manipular. Finalmente, recordó que la función de los medios debe mantenerse centrada en el interés público, independientemente de los cambios tecnológicos, las dificultades económicas o las presiones gubernamentales. “Todas las respuestas que sabíamos siguen teniendo valor, pero nos cambiaron las preguntas. Tenemos que aprender a responder lo que ahora nos preguntan”, concluyó.