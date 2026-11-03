Recomiendan uso de Inteligencia Artificial en periodismo para crear contenidos especializados

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    Recomiendan uso de Inteligencia Artificial en periodismo para crear contenidos especializados
    Martha Ramos, directora nacional de la OEM. X

Especialistas afirman que la IA optimiza el trabajo en las redacciones sin sustituir la veracidad informativa ni la capacitación humana.

Durante el Foro 2026 de la Alianza de Medios MX, celebrado en la Universidad Panamericana de la Ciudad de México, especialistas en tecnología y comunicación coincidieron en que la Inteligencia Artificial (IA) debe convertirse en una herramienta de apoyo para los periodistas sin poner en riesgo la veracidad de la información.

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Pedro Iván Quintana, coordinador de IA en la Organización Editorial Mexicana (OEM), explicó que la automatización ayuda a procesar datos y agilizar tiempos de trabajo en los medios digitales.

Compartió que el análisis de datos masivos con estas herramientas ha permitido crear noticias más especializadas para los lectores. Sin embargo, aclaró que la tecnología no busca sustituir el trabajo humano, sino aligerar la carga operativa diaria.

Por su parte, Oswaldo Aguilar, especialista de Grupo Fórmula, señaló que el principal desafío consiste en generar una cultura de adopción tecnológica dentro de los equipos de trabajo. Agregó que el verdadero ahorro de tiempo y costos ocurre cuando existen reglas claras y capacitación constante sobre el uso ético de estas plataformas.

REDACCIONES CAPACITADAS Y NUEVAS AUDIENCIAS

El éxito de los medios digitales en los próximos años dependerá de la preparación de su personal y no solo del uso de un software. Los expertos concluyeron que en cinco años las salas de redacción más competitivas serán aquellas cuyos periodistas sepan conectar mejor con el público utilizando la tecnología a su favor.

La conversación también abordó la urgencia de adaptar los contenidos a los hábitos de consumo de los jóvenes. Mael Vallejo, representante de WIRED en español, destacó que las nuevas generaciones siguen buscando noticias de forma periódica, pero prefieren informarse a través de formatos de video corto.

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COMPROMISO CON LA LIBERTAD DE PRENSA Y EL PERIODISMO

El Foro AMMx 2026 forma parte de los encuentros clave que realiza la Alianza de Medios MX para debatir la sostenibilidad y el futuro de la prensa en el país. Bajo el liderazgo de su presidente, Carlos Arredondo, la organización mantiene el impulso para capacitar a los medios locales y nacionales ante los retos de la era digital.

Con estas iniciativas, la Alianza de Medios MX busca que las empresas periodísticas protejan la libertad de expresión mientras adoptan innovaciones tecnológicas de manera ética y responsable.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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