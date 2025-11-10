Golpe al narco en Michoacán: Sedena detiene a cinco y asegura arsenal y droga

    Golpe al narco en Michoacán: Sedena detiene a cinco y asegura arsenal y droga
    Aseguraron un importante arsenal, explosivos y más de 300 kilogramos de droga en diversas acciones operativas en Michoacán. /FOTO: ESPECIAL

En acciones coordinadas dentro del Plan Michoacán, la Sedena informó sobre la detención de cinco personas, entre ellas dos menores de edad

MORELIA, MICH.- En el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) detuvo a cinco presuntos delincuentes entre el 6 y el 9 de noviembre, y aseguró un importante arsenal, explosivos y más de 300 kilogramos de droga en diversas acciones operativas en Michoacán.

El Gabinete de Seguridad informó que en el municipio de Buenavista se realizaron las detenciones, que incluyen a dos menores de edad. (“Se detalló que, en el municipio de Buenavista fueron detenidas cinco personas, dos de ellas menores de edad”).

En esa operación se aseguraron cinco armas largas, 18 cargadores, mil 250 cartuchos y equipo táctico. Además, en Cotija un vehículo abandonado contenía un fusil, 20 cargadores, mil 790 cartuchos y 52 kilogramos de material explosivo.

Durante patrullajes en Huetamo, elementos militares localizaron seis vehículos, tres motocicletas, tres ametralladoras, 11 armas largas, un lanzagranadas, tres granadas, 91 cargadores, 2 mil 878 cartuchos, 330 kilos de droga sintética y equipo táctico.

Los detenidos fueron informados de sus derechos de ley y puestos a disposición del Ministerio Público Federal, para que determine su situación jurídica. Con información de Excélsior

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

