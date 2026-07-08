Grecia Quiroz cuestiona ausencia de Sheinbaum en Uruapan durante visita a Michoacán
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La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, cuestionó que Claudia Sheinbaum no visitara el municipio y pidió mayor atención federal.
En medio de la creciente preocupación por la violencia en Uruapan, la alcaldesa Grecia Itzel Quiroz García, viuda del exalcalde Carlos Manzo, reprochó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no haber visitado el municipio durante su gira por Michoacán el pasado viernes 3 de julio de 2026.
A través de un video difundido en su cuenta oficial de X, la presidenta municipal pidió que la mandataria federal escuche de primera mano las demandas de la ciudadanía y sostuvo que la falta de atención federal ha contribuido al deterioro de la seguridad en la región.
LA ALCALDESA AFIRMA QUE SHEINBAUM ESTUVO CERCA DE URUAPAN
En su mensaje, Quiroz señaló que la presidenta estuvo a pocos minutos de Uruapan, pero no acudió al municipio pese a la situación que enfrenta la población. Añadió que las puertas del ayuntamiento han estado abiertas para recibirla.
“Ella tiene las puertas abiertas de Uruapan para que venga y precisamente escuche a la ciudadanía. No que me escuche a mí, que los escuche a ellos, que escuche sus demandas y que escuche lo que verdaderamente está sucediendo en Uruapan”
SHEINBAUM RESPONDE QUE SÍ HA ESTADO EN URUAPAN
Las declaraciones de la alcaldesa se dieron después de que Claudia Sheinbaum, durante una conferencia de prensa en Michoacán, afirmara que ha visitado en varias ocasiones la entidad y que incluso ha estado acompañada por Grecia Quiroz.
La presidenta negó sentir temor de acudir a Uruapan y aseguró que mantiene comunicación con la alcaldesa.
“He estado en las zonas críticas. He estado ahí con la presidenta municipal de Michoacán [Uruapan], con Grecia. Estamos en contacto incluso por chat. Lo que ella nos ha solicitado, de inmediato se atiende”
RECUERDA LAS ADVERTENCIAS DE CARLOS MANZO
Durante su intervención, Quiroz recordó las advertencias que en vida realizó su esposo, Carlos Manzo, sobre la necesidad de atender la inseguridad en Uruapan.
Según relató, el entonces alcalde pidió a la presidenta actuar con prontitud. “No se tarde porque Uruapan la necesita”.
RELACIONA EL ASESINATO DE MANZO CON LA FALTA DE ATENCIÓN
La alcaldesa sostuvo que el asesinato de Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre durante un evento de Día de Muertos, estuvo vinculado a la falta de respuesta de las autoridades federales ante la situación de seguridad.
“Se tardó porque precisamente le quitaron la vida a él a causa de que no quisieron voltear las... a ver las necesidades de Uruapan, a ver en qué condiciones está Uruapan en el tema de seguridad”
PIDE INTERVENCIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL
Quiroz enfatizó que la responsabilidad de enfrentar la violencia no corresponde únicamente a la policía municipal, sino también al gobierno federal.
Señaló que el problema de seguridad afecta no solo a Uruapan, sino a distintas regiones de Michoacán. “Le corresponde al orden federal poner atención en todo lo que está sucediendo, no solamente en Uruapan, sino en todo Michoacán”.
ASEGURA QUE SU RECLAMO NO ES PERSONAL
La presidenta municipal insistió en que sus declaraciones no buscan confrontar a la mandataria federal, sino transmitir una demanda ciudadana.
También afirmó que mantiene respeto hacia Claudia Sheinbaum por su investidura y por ser mujer. “En ningún momento yo me he portado de manera grosera a su persona ni mucho menos”.
Sin embargo, reiteró que considera necesario que la presidenta conozca directamente la situación que viven los habitantes de Uruapan. “Pero también necesitamos decirle lo que está pasando aquí en Uruapan”.