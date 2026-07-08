Grecia Quiroz cuestiona ausencia de Sheinbaum en Uruapan durante visita a Michoacán

A través de un video difundido en su cuenta oficial de X, la presidenta municipal pidió que la mandataria federal escuche de primera mano las demandas de la ciudadanía y sostuvo que la falta de atención federal ha contribuido al deterioro de la seguridad en la región.

En medio de la creciente preocupación por la violencia en Uruapan, la alcaldesa Grecia Itzel Quiroz García, viuda del exalcalde Carlos Manzo, reprochó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no haber visitado el municipio durante su gira por Michoacán el pasado viernes 3 de julio de 2026.

LA ALCALDESA AFIRMA QUE SHEINBAUM ESTUVO CERCA DE URUAPAN

En su mensaje, Quiroz señaló que la presidenta estuvo a pocos minutos de Uruapan, pero no acudió al municipio pese a la situación que enfrenta la población. Añadió que las puertas del ayuntamiento han estado abiertas para recibirla.

“Ella tiene las puertas abiertas de Uruapan para que venga y precisamente escuche a la ciudadanía. No que me escuche a mí, que los escuche a ellos, que escuche sus demandas y que escuche lo que verdaderamente está sucediendo en Uruapan”

SHEINBAUM RESPONDE QUE SÍ HA ESTADO EN URUAPAN

Las declaraciones de la alcaldesa se dieron después de que Claudia Sheinbaum, durante una conferencia de prensa en Michoacán, afirmara que ha visitado en varias ocasiones la entidad y que incluso ha estado acompañada por Grecia Quiroz.

La presidenta negó sentir temor de acudir a Uruapan y aseguró que mantiene comunicación con la alcaldesa.

“He estado en las zonas críticas. He estado ahí con la presidenta municipal de Michoacán [Uruapan], con Grecia. Estamos en contacto incluso por chat. Lo que ella nos ha solicitado, de inmediato se atiende”

RECUERDA LAS ADVERTENCIAS DE CARLOS MANZO

Durante su intervención, Quiroz recordó las advertencias que en vida realizó su esposo, Carlos Manzo, sobre la necesidad de atender la inseguridad en Uruapan.

Según relató, el entonces alcalde pidió a la presidenta actuar con prontitud. “No se tarde porque Uruapan la necesita”.