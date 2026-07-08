Noroña impugnará sanción por violencia política de género contra la alcaldesa de Uruapan

El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, anunció que impugnará la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), que determinó que incurrió en violencia política contra las mujeres en razón de género en perjuicio de la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz. Durante una videoconferencia difundida en sus redes sociales, el legislador informó que ya prepara el recurso legal para combatir la sentencia y aseguró que ésta aún no es definitiva, ya que deberá ser revisada por una instancia superior. “Yo lo comenté ayer, estoy en el camino de impugnar esta resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial en Michoacán. Un ‘regalito’ ahí que me hacen. Y, por lo tanto, pues hasta que no termine el proceso, que terminará en la Sala Regional, esta decisión del Tribunal Electoral, pues, no esté firme”, expresó.

AFIRMA QUE LA SANCIÓN BUSCA IMPEDIRLE COMPETIR POR LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO Durante la misma transmisión, Fernández Noroña sostuvo que la resolución forma parte de una campaña de desprestigio en su contra y señaló que una de las consecuencias de la sentencia sería su inscripción en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (RNPS). De acuerdo con el senador, dicha inscripción tendría repercusiones políticas, particularmente si decide buscar nuevamente la presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República el próximo año. “Te voy a decir porque mi pecho no es bodega, ¿qué afectación al hacerme una sanción como la que están planteando? Pues que siguen con su campaña de que soy misógino, el inscribirme en padrón seis meses, buscar estigmatizarme y, sobre todo, impedir que yo pueda participar para la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores para el siguiente año. Ya, no tengo más que decir”, manifestó. El legislador también afirmó que sectores de la oposición celebran la resolución y atribuyó el fallo a una estrategia impulsada por la “derecha”.

EL TRIBUNAL DETERMINÓ QUE INCURRIÓ EN VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO El pasado lunes, el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán resolvió que Gerardo Fernández Noroña incurrió en violencia política contra las mujeres en razón de género en perjuicio de Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan. En su resolución, el órgano jurisdiccional concluyó que las expresiones realizadas por el senador buscaron desacreditar la gestión pública de la alcaldesa y minimizar su trayectoria política por el hecho de ser mujer. Asimismo, el Tribunal consideró que las manifestaciones excedieron los límites del debate político permitido y afectaron la imagen pública de la edil. Como parte de la resolución, se ordenó la implementación de medidas de reparación integral en favor de Grecia Quiroz y la inscripción del legislador en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género durante el periodo establecido por la autoridad electoral. EL ORIGEN DE LA CONTROVERSIA La denuncia fue presentada por Grecia Quiroz después de que Fernández Noroña realizara diversas declaraciones relacionadas con el asesinato de Carlos Manzo, entonces presidente municipal de Uruapan y esposo de la ahora alcaldesa. En sus comentarios, el senador señaló que las protestas impulsadas por Quiroz tras el homicidio de Manzo tenían como propósito posicionarla políticamente rumbo a las elecciones de 2027. Además, sostuvo que la entonces presidenta municipal buscaba la candidatura al gobierno de Michoacán, declaraciones que posteriormente fueron analizadas por el Tribunal Electoral estatal. Durante el procedimiento, Fernández Noroña negó que sus expresiones constituyeran actos de hostigamiento o violencia política y sostuvo que únicamente ejercía su derecho a la crítica dentro del debate público. ALEJANDRO MORENO CELEBRA LA RESOLUCIÓN Tras conocerse la sentencia, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, reaccionó mediante un mensaje difundido en redes sociales. El dirigente priista celebró la decisión del Tribunal Electoral de Michoacán y afirmó que ningún servidor público puede utilizar su cargo para humillar, intimidar o ejercer violencia contra una mujer. En su publicación calificó a Fernández Noroña como “cínico”, “corrupto” e “impresentable”, y sostuvo que la resolución representa una consecuencia de sus declaraciones. Moreno Cárdenas agregó que quien no comprende los límites del respeto hacia las mujeres “no tiene la estatura para representar a nadie”.

LA RESOLUCIÓN AÚN PUEDE SER REVISADA Con el anuncio de la impugnación, el caso continuará su curso dentro de la jurisdicción electoral. Fernández Noroña adelantó que buscará que una Sala Regional revise la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, por lo que la sentencia aún no ha quedado firme. Mientras tanto, la resolución emitida por el TEEM permanece vigente en tanto no exista una determinación de la autoridad electoral federal que modifique o confirme el fallo.

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