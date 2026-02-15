Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan y viuda de Carlos Manzo, denuncia persecución política

México
/ 15 febrero 2026
    La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, acusó a legisladores de Morena y el gobierno de Michoacán de persecución política, luego de que cuatro legisladores de la Comisión Inspectora, de Hacienda y Deuda Pública presentaron una queja. CUARTOSCURO

Cuatro legisladores presentaron una queja ante la Auditoría Superior del Estado por los presuntos cobros excesivos del impuestos

La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, acusó a legisladores de Morena y el gobierno de Michoacán de persecución política, luego de que cuatro legisladores de la Comisión Inspectora, de Hacienda y Deuda Pública presentaron una queja ante la Auditoría Superior del Estado por los presuntos cobros excesivos del impuestos predial que hace el ayuntamiento.

Según los legisladores, su acción fue una respuesta ante las presuntas denuncias de los ciudadanos a quienes les querían cobrar el doble, el triple o el cuádruple de lo que les correspondería pagar por predial.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, la alcaldesa los señaló de querer “volver al poder para seguir extorsionando a nuestra gente, seguir robando y seguir intimidando, pero no lo van a lograr, porque la gente ya despertó”.

“Hoy quieren enjuiciarme políticamente. Hoy quieren callar una voz, pero lo digo con toda claridad: no han enjuiciado a los verdaderos asesinos de Carlos Manzo, y eso el pueblo lo sabe, porque este movimiento nació del dolor, pero también nació de la dignidad y como bien lo decía Carlos, en este movimiento tenemos tres destinos: La muerte, la cárcel o el éxito”, indicó Quiroz en su mensaje.

La edil afirmó que su movimiento “no pertenece a una persona, le pertenece al pueblo”. Agregó que “por eso no les ha bastado con arrebatarnos a Carlos, ahora quieren matar el movimiento. Tal vez porque ya no les dan los números. Tal vez porque están desesperados. Tal vez porque saben que la historia ya cambió”.

Señaló que “aunque me enjuicien, me destituyan, me metan a la cárcel, intenten callarme de cualquier forma, a este movimiento ya no lo podrán parar, porque la gente, el pueblo, ya despertó y no los dejará volver al poder pronto o tal vez nunca”.

En tanto, el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, afirmó que se investigarán las quejas contra el ayuntamiento de Uruapan por el cobro del predial y advirtió que también hay denuncias ante el Tribunal de Justicia Administrativa.

