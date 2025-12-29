Grecia Quiroz reporta nuevo detenido por asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan

México
/ 29 diciembre 2025
    Grecia Quiroz reporta nuevo detenido por asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan
    Una persona más fue detenida por su presunta participación en el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez. VANGUARDIA

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán ha señalado que el homicidio fue coordinado a través de un grupo de WhatsApp

Una persona más fue detenida por su presunta participación en el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez: así lo informó la presidenta municipal interina y esposa Grecia Quiroz.

“Lo único que me han reportado es que detuvieron a una persona más que estuvo implicada dentro del grupo de WhatsApp. Yo no he tenido, hasta este momento, un acercamiento con el fiscal, y espero en los próximos días tener una conversación con él”, declaró la alcaldesa a medios locales.

Quiroz no precisó la fecha de la detención ni el papel específico que habría desempeñado esta persona en el crimen, ocurrido la noche del 1 de noviembre en la plaza principal del municipio.

EL ATAQUE SE COORDINÓ A TRAVÉS DE UN GRUPO DE WHATSAPP

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán ha señalado que el homicidio fue coordinado a través de un grupo de WhatsApp, en el que participaban Fernando Josué “N” y Ramiro “N”, quienes realizaban tareas de seguimiento y logística. Ambos fueron encontrados sin vida el 10 de noviembre.

En el mismo grupo también participaba Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, señalado como líder de la operación y detenido el pasado 20 de noviembre; actualmente se encuentra recluido en un penal federal.

Además, por este caso permanecen detenidos siete agentes municipales que fungían como escoltas del alcalde Carlos Manzo.

