Grecia Quiroz reporta nuevo detenido por asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan

Una persona más fue detenida por su presunta participación en el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez: así lo informó la presidenta municipal interina y esposa Grecia Quiroz.

“Lo único que me han reportado es que detuvieron a una persona más que estuvo implicada dentro del grupo de WhatsApp. Yo no he tenido, hasta este momento, un acercamiento con el fiscal, y espero en los próximos días tener una conversación con él”, declaró la alcaldesa a medios locales.

Quiroz no precisó la fecha de la detención ni el papel específico que habría desempeñado esta persona en el crimen, ocurrido la noche del 1 de noviembre en la plaza principal del municipio.