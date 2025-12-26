Diputado afín al ‘Movimiento Sombrero’ pedirá ayuda a EU para esclarecer crimen de Carlos Manzo

“Le estaré insistiendo a los Estados Unidos para que nos ayuden a esclarecer los hechos del asesinato de Carlos Manzo, les juro que no voy a descansar hasta agotar todas las formas posibles para dar con los responsables”, escribió en su cuenta de Facebook.

Fue en sus redes sociales y con destino a San Diego, California, que el legislador advirtió que no descansará hasta dar con los responsables del homicidio del edil; no obstante, no reveló qué tipo de ayuda pedirá, ni a qué autoridades estadounidenses se dirigía.

El diputado local independiente y afín al ‘Movimiento Sombrero’, Carlos Alejandro Bautista Tafolla, anunció que pedirá a las autoridades de Estados Unidos su apoyo para esclarecer el asesinato del exalcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo.

Aclaró que viajó a Estados Unidos para que sus 23 escoltas asignados por el Gobierno Federal y de Michoacán pudieran estar con sus respectivas familias en las fiestas decembrinas, luego de asegurar que repartió cenas a familias de escasos recursos en la víspera de Navidad.

“Esta vez no pasaré las fiestas con mis papás, ni mi cumpleaños, porque el quedarme allá implicaría que los 23 escoltas no pasarán las fiestas con sus familias”, señaló Bautista Tafolla en su mensaje.

El legislador michoacano informó que viajó a EU, tomando un vuelo a Tijuana con destino a la ciudad de San Diego.

ASESINATO DE CARLOS MANZO

El alcalde Carlos Manzo fue asesinado la noche del 1 de noviembre en un ataque donde le propinaron seis tiros con una pistola .9 milímetros a manos de un sicario de 17 años del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), cuando el edil participaba en el tradicional Festival de Velas en la plaza principal de Uruapan.

El pistolero menor de edad fue asesinado segundos después, con su propia pistola, a manos de uno de los escoltas de Carlos Manzo; no obstante, dos presuntos cómplices del sicario fueron asesinados el 10 de noviembre, en la carretera estatal Uruapan-Paracho.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado (FGE) ha detenido a nueve personas presumiblemente relacionadas con el homicidio de Manzo Rodríguez, siete de los detenidos son sus escoltas, quienes fueron acusados de homicidio por omisión.

Los dos detenidos restantes son Jorge Armando ’N’, alias “El Licenciado” y Jaciel Antonio ‘N’, alias “El Pelón”, presuntos integrantes del CJNG, quienes habrían coordinado el crimen y reclutado a los sicarios, respectivamente.

La actual alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, afirmó que “El legado de Carlos Manzo sigue” en su administración, esto con la inauguración de una nueva farmacia gratuita en la comunidad de San Andrés Coru, el pasado 20 de diciembre; como parte de un programa social impulsado originalmente por Manzo Rodríguez y que la administración municipal ha decidido mantener tras su asesinato.

Últimamente, Quiroz (quien es viuda de Carlos Manzo) ha denunciado presuntas extorsiones a ciudadanos de Uruapan a manos de elementos de seguridad federal como parte del Plan Michoacán.