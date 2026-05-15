Grúa telescópica de construcción se desploma en CDMX, deja al menos cinco heridos

Una intensa movilización de cuerpos de emergencia atendió la tarde del viernes el colapso de la pinza y la cabina de una grúa tipo torre en una obra en construcción ubicada sobre Eje 1 Poniente Avenida Cuauhtémoc, esquina con Viaducto Miguel Alemán, en la colonia Roma Sur, de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, en contraesquina de la plaza Parque Delta. De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC-CDMX), cuatro personas resultaron lesionadas tras la caída de la estructura metálica en un edificio en construcción. Las personas heridas fueron atendidas en el sitio por paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), así como Protección Civil y el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México.

Posteriormente, Bomberos de la CDMX confirmaron que el número aumentó a cinco personas lesionadas y canalizadas a un hospital para recibir atención médica. “#AlMomento, atendemos el colapso de una grúa telescópica en la Colonia Roma Sur, Alcaldía Cuauhtémoc. Informo que, derivado del incidente, cinco personas resultaron lesionadas y fueron canalizadas para recibir atención médica”, señaló el Jefe del Heroico Cuerpo de Bomberos capitalinos, Vulcano Cova.

¿QUÉ PASÓ EN EL DESPLOME? Versiones preliminares señalan que la estructura cayó desde una altura aproximada de cinco metros, lo que provocó alarma entre trabajadores y transeúntes de la zona. Elementos policiacos acordonaron el área para facilitar las labores de rescate y evitar riesgos adicionales.

Al sitio acudieron diversas ambulancias de ERUM y unidades de Protección Civil de la alcaldía Cuauhtémoc para brindar atención a los trabajadores lesionados. Asimismo, se informó que al menos dos de los afectados fueron trasladados al Hospital Magdalena de las Salinas para recibir atención médica especializada.

Elementos de la SSC-CDMX y servicios periciales realizan las investigaciones correspondientes para determinar las causas del accidente y deslindar responsabilidades. Cova informó que en el colapso no se tiene el reporte de personas atrapadas bajo la estructura metálica. Tampoco se detalló si el incidente se trató de una falla estructural. En redes sociales se compartieron diversos videos, donde se muestra el momento exacto en que la grúa de varios metros de altura está colapsando.

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