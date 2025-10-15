Vuelca grúa tras perder el control en la Saltillo-Monterrey; conductor ileso

Un accidente automovilístico se registró a la altura del kilómetro 26 de la carretera Saltillo- Monterrey, en los carriles con dirección hacia los Sultanes del Norte. El percance consistió en la volcadura de una grúa tipo plataforma, que por fortuna no dejó personas lesionadas.

La unidad involucrada pertenece a la empresa Grúas Silva y era conducida por Juan Francisco ¨N¨, quien salió por su propio pie tras el incidente. El conductor explicó que, al tomar la orilla de la carretera a exceso de velocidad, perdió el control, lo que provocó que se saliera del camino hacia el derecho de vía de una vía lateral recién construida.

