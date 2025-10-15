Vuelca grúa tras perder el control en la Saltillo-Monterrey; conductor ileso
Se registró un derrame de combustible tras el accidente; personal de auxilio controló la fuga con material absorbente, evitando riesgos y restableciendo la circulación
Un accidente automovilístico se registró a la altura del kilómetro 26 de la carretera Saltillo- Monterrey, en los carriles con dirección hacia los Sultanes del Norte. El percance consistió en la volcadura de una grúa tipo plataforma, que por fortuna no dejó personas lesionadas.
La unidad involucrada pertenece a la empresa Grúas Silva y era conducida por Juan Francisco ¨N¨, quien salió por su propio pie tras el incidente. El conductor explicó que, al tomar la orilla de la carretera a exceso de velocidad, perdió el control, lo que provocó que se saliera del camino hacia el derecho de vía de una vía lateral recién construida.
La grúa quedó recostada sobre la vialidad, por lo que se movilizaron cuerpos de emergencia para revisar la situación. Se confirmó que no fue necesario trasladar al conductor, ya que no presentó lesiones.
Durante la atención del accidente, se detectó un derrame de combustible proveniente de la unidad. El líquido se escapaba por una manguera suelta, lo que generó un riesgo en la zona.
El derrame fue controlado por personal de auxilio, quienes aplicaron material absorbente para evitar incidentes adicionales y restablecieron la circulación en el tramo afectado.