Sigue la impunidad a 5 años del colapso de la Línea 12 del Metro, denuncia PAN CDMX

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    Sigue la impunidad a 5 años del colapso de la Línea 12 del Metro, denuncia PAN CDMX
    Gutiérrez reiteró que hay 10 exfuncionarios señalados por este derrumbe, pero hasta el día de hoy, ninguno ha sido encontrado culpable o sentenciado por un delito. FOTO: Cuartoscuro Moisés Pablo Nava

La líder panista Luisa Gutiérrez lamentó que hasta el día de hoy los presuntos responsables se encuentren en libertad

CDMX.- A cinco años de la tragedia en la Línea 12 del Metro, la dirigencia del PAN en la CDMX se solidarizó con las víctimas y familiares de quienes perdieron la vida por el derrumbe de aquella noche del 3 de mayo del 2021.

La líder panista Luisa Gutiérrez lamentó que hasta el día de hoy los presuntos responsables se encuentren en libertad y no haya fecha para realizar la audiencia intermedia para sentenciarlos.

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”Así es la justicia de Morena, se encubren unos a otros bajo una Fiscalía que en vez de investigar, fue capaz de cuidar y proteger a Florencia Serranía, ex directora del Sistema”, lamentó.

Reiteró que hay 10 exfuncionarios señalados por este derrumbe, pero hasta el día de hoy, ninguno ha sido encontrado culpable o sentenciado por un delito.

“Es el común denominador en las gestiones de Morena, cuando no hay planeación y ocurren tragedias, la justicia no llega por resguardar y blindar a los responsables”.

COLAPSO SELLA SEXENIO DE SHEINBAUM

Recordó que la Línea 12 del Metro fue planeada y construida durante el sexenio de Marcelo Ebrard hoy titular de la Secretaría de Economía. Además, tuvo un sobrecosto millonario y quien se encargó de financiarla fue Mario Delgado, como secretario de Finanzas del Distrito Federal, hoy titular de la Secretaría de Educación Pública.

”Además, fue en la gestión de Claudia Sheinbaum como jefa de Gobierno cuando se derrumbó y en vez de una reparación del daño con cárcel para los culpables de falta de mantenimiento, el Gobierno intentó ‘billetear’ a las víctimas para buscar silencio en medio de la efervescencia de las corcholatas”, indicó.

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En tanto, el diputado federal del PAN Federico Döring reiteró sus condolencias y empatía total con las familias de las 26 personas que perdieron la vida por este colapso.

A CINCO AÑOS NO HAY SENTENCIADOS

Este domingo el diario “El Universal” publicó que a cinco años del colapso el caso sigue sin personas sentenciadas por este hecho.

Sobre los presuntos responsables, 10 exfuncionarios, ninguno ha sido encontrado culpable o sentenciado por un delito.

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De ellos, señalados por la fiscalía capitalina como probables responsables por fallas en la construcción y certificación, dos ya fallecieron: Fernando Ramiro Lalana, quien trabajó como director de Coordinación de Supervisión de Obra de la Línea 12, y Guillermo Leonardo Alcázar, quien fue director de Coordinación de Supervisión de Obra. En ambos casos, se sobreseyó la causa penal.

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