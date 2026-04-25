Así es el operativo para hallar con vida a trabajador tras 30 días del colapso en la mina Santa Fe

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México
/ 25 abril 2026
    Así es el operativo para hallar con vida a trabajador tras 30 días del colapso en la mina Santa Fe
    El derrumbe ocurrió el 25 de marzo en Sinaloa, cuando 25 mineros quedaron atrapados; de ellos, 21 lograron salir en una primera etapa. FOTO: Cuartoscuro Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
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por Reforma

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El operativo ha requerido bombeo constante de agua, apuntalamiento de estructuras y retiro de escombros, con el objetivo de abrir paso hacia nuevas galerías

CIUDAD DE MÉXICO.-A un mes del colapso en la mina Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa, autoridades federales y estatales mantienen la búsqueda del último trabajador desaparecido, con labores ininterrumpidas en el interior del yacimiento, informó hoy la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).

El derrumbe ocurrió el 25 de marzo, cuando 25 mineros quedaron atrapados. De ellos, 21 lograron salir en una primera etapa.

Posteriormente, equipos de rescate localizaron a cuatro trabajadores más: dos con vida -entre ellos Francisco Zapata Nájera, hallado el 7 de abril y extraído al día siguiente-, uno sin vida y un cuarto que permanece sin ser localizado.

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Desde entonces, el operativo se concentra en ubicar al último minero, en condiciones complejas por la acumulación de agua, inestabilidad de túneles y riesgo de nuevos colapsos.

Acciones para dar con el minero se desarrollan de forma continua

La CNPC informó que la operación se mantiene activa desde el Puesto de Comando instalado en la zona, donde se da seguimiento permanente a las maniobras.

“La coordinación en la mina Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa, se mantiene activa desde el Puesto de Comando, donde se da seguimiento a las acciones para la localización del minero”, indicó este sábado.

En las labores participan elementos de la CNPC, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como autoridades del Gobierno de Sinaloa y Protección Civil estatal.

Las acciones se desarrollan de forma continua, con equipos especializados que trabajan al interior de la mina en jornadas permanentes.

“Con trabajo 24/7, las labores continúan avanzando en la rampa 48-2 Norte, consolidando condiciones que permiten mantener el progreso en la galería”, reportó la dependencia.

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Esa rampa ha sido identificada como un punto clave para avanzar hacia zonas donde podría encontrarse el trabajador desaparecido, por lo que se han concentrado ahí los esfuerzos técnicos.

Autoridades refuerzan seguridad y aceleran el avance en la exploración

De manera paralela, las autoridades han reforzado las condiciones operativas para garantizar la seguridad del personal y acelerar el avance en la exploración.

“Al mismo tiempo, se fortalecen las acciones para hacer más eficientes los trabajos, mejorando las condiciones operativas y manteniendo el ritmo para seguir avanzando en la localización del minero”, agregó la CNPC.

El operativo ha requerido bombeo constante de agua, apuntalamiento de estructuras y retiro de escombros, con el objetivo de abrir paso hacia nuevas galerías.

A más de un mes del accidente, las autoridades no han fijado una fecha para concluir la búsqueda, pero aseguran que las labores continuarán hasta agotar todas las posibilidades de localización.

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Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

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