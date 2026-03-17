Grupo Lala presenta ‘GoLALAzo’: la plataforma que convierte la nutrición en el nuevo himno de la afición mexicana
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Cuando la camiseta verde aparece en las calles, México cambia de ritmo. Las familias se reúnen, las voces se alinean en cánticos y el país entero respira la misma emoción colectiva que anticipa la fiesta más grande del futbol. En ese sentir compartido nace “Así se nutre México”, la nueva campaña de Grupo Lala, construida desde la certeza de que los mexicanos se nutren no solo con alimento, sino también con pasión, unión y orgullo
GoLALAzo parte de una verdad simple y poderosa: la pasión también se nutre, y Lala quiere estar presente en cada uno de esos momentos. Más que una campaña, es una plataforma que une futbol + nutrición + celebración, integrando todas las categorías de Lala —quesos, cremas, yogurt, leche— y tomando vida como un ecosistema completo. En conjunto con Zurda, la marca trabajó en una idea que pudiera vivir en: comunicación, música, activaciones, contenido y experiencias diseñadas para acompañar a los consumidores mientras apoyan a la Selección Nacional.
Por primera vez, todo el portafolio Lala se une para amplificar un mismo mensaje bajo la plataforma GoLALAzo. Para darle aún más fuerza a esta celebración del futbol mexicano, la campaña cuenta con la presencia de grandes figuras de la Selección Nacional. Rafa Márquez, Oswaldo Sánchez, Diego Lainez y Mateo Chávez —leyendas y talentos en activo— se suman como embajadores que acompañan a Lala en su rol de patrocinador oficial de la Selección. Su participación refuerza la conexión emocional con la afición, integrando a ídolos históricos y nuevas generaciones en una sola narrativa: la pasión de México también se nutre.
De la mano de Conciergency, se desarrolló un diseño especial para las leches inspirado en 11 playeras icónicas de la Selección Mexicana, que marcaron generaciones de aficionados, y que resaltan en los empaques de leche sobre todo en tres colores: leche entera (roja), leche deslactosada (verde) y leche deslactosada light (blanca); que celebran los colores emblema del país. En el portafolio, los empaques del resto de categorías se transforman en piezas coleccionables que llevan a las mesas mexicanas el espíritu del juego que nos conecta a todos. Un patrón único, inspirado en el golalazo y en la pasión del futbol, convierte cada producto en un recuerdo que celebra a la afición.
Durante la presentación, Claudia Reyes, Directora Mercadotecnia Lala Masterbrand, enfatizo que: “GoLALAzo no habla solo de goles. Habla de rituales compartidos, de generaciones alentando juntas, de la emoción que se hereda y se multiplica. Y en ese universo, Lala asume un rol claro: nutrir esa pasión, estar presente en cada mesa, en cada encuentro, en cada celebración. Estos actos sencillos, profundamente mexicanos, se entrelazan con el mensaje central de la plataforma: la pasión también se nutre. Y hay algo muy particular de nosotros los mexicanos... cuando México celebra un gol, no solo lo grita. Lo baila”.
Por eso el ritmo emocional de la campaña está acompañado por Los Ángeles Azules, quienes interpretan el jingle “Así se nutre México”, una reinterpretación de “México en la Piel” que funciona como un verdadero Himno. Esta canción, creada para viajar con la afición y conectarse con generaciones distintas, se integra al corazón de “GoLALAzo”, la plataforma estratégica con la que Lala construye presencia en el territorio futbolero desde antes de que comience la gran celebración. En lugar de esperar al momento de mayor saturación mediática, Lala capitaliza desde ahora la conversación cultural, ocupando el espacio donde las emociones crecen de manera orgánica y donde la identidad nacional se vive con mayor intensidad.
“Con ‘Así se nutre México’, la marca no solo celebra la emoción colectiva, sino que también reconoce el rol de la nutrición como parte del tejido cultural que sostiene esos encuentros cotidianos para una marca que lleva mas de 75 años en las familias mexicanas”, compartió Javier Pejito, VP Mercadotecnia Master Brand & Consumer Engagement de Grupo Lala.
Esta narrativa se amplifica a través de un ecosistema completo: medios, experiencias presenciales, carteleras, activaciones en punto de venta y hasta en el cine, todos alineados para acompañar el crecimiento orgánico de la conversación. “Así se nutre México” se integra de forma natural en este momento previo a la gran fiesta del futbol, donde la emoción empieza a crecer y donde el verdadero alimento del país se revela en su gente, en su pasión y en su unión.