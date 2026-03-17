Grupo Lala presenta ‘GoLALAzo’: la plataforma que convierte la nutrición en el nuevo himno de la afición mexicana

GoLALAzo parte de una verdad simple y poderosa: la pasión también se nutre, y Lala quiere estar presente en cada uno de esos momentos. Más que una campaña, es una plataforma que une futbol + nutrición + celebración, integrando todas las categorías de Lala —quesos, cremas, yogurt, leche— y tomando vida como un ecosistema completo. En conjunto con Zurda, la marca trabajó en una idea que pudiera vivir en: comunicación, música, activaciones, contenido y experiencias diseñadas para acompañar a los consumidores mientras apoyan a la Selección Nacional.

Por primera vez, todo el portafolio Lala se une para amplificar un mismo mensaje bajo la plataforma GoLALAzo. Para darle aún más fuerza a esta celebración del futbol mexicano, la campaña cuenta con la presencia de grandes figuras de la Selección Nacional. Rafa Márquez, Oswaldo Sánchez, Diego Lainez y Mateo Chávez —leyendas y talentos en activo— se suman como embajadores que acompañan a Lala en su rol de patrocinador oficial de la Selección. Su participación refuerza la conexión emocional con la afición, integrando a ídolos históricos y nuevas generaciones en una sola narrativa: la pasión de México también se nutre.

De la mano de Conciergency, se desarrolló un diseño especial para las leches inspirado en 11 playeras icónicas de la Selección Mexicana, que marcaron generaciones de aficionados, y que resaltan en los empaques de leche sobre todo en tres colores: leche entera (roja), leche deslactosada (verde) y leche deslactosada light (blanca); que celebran los colores emblema del país. En el portafolio, los empaques del resto de categorías se transforman en piezas coleccionables que llevan a las mesas mexicanas el espíritu del juego que nos conecta a todos. Un patrón único, inspirado en el golalazo y en la pasión del futbol, convierte cada producto en un recuerdo que celebra a la afición.