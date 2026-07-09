Guardia Nacional encuentra semillas de marihuana dentro de muñecas en Guadalajara

El 9 de julio se reportó que elementos de la policía incautaron más de 2.5 kilos de semillas de cannabis tras detener un cargamento de Sinaloa con destino a Santa Cruz, Bolivia.

Hasta el momento, no se detalló si hubo detenidos por narcotráfico, tampoco si se registraron armas u otros tipos de cargamentos de narcóticos.

Se detalló que autoridades federales aseguraron los paquetes cuando estos fueron registrados en la aduana del estado de Jalisco. Se incautaron 5 cajas de cartón. Dentro de los contenedores se hallaron muñecas de tela.