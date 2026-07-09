Guardia Nacional encuentra semillas de marihuana dentro de muñecas en Guadalajara
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El incidente fue compartido por el Gabinete de Seguridad Nacional a través de su cuenta de X
El 9 de julio se reportó que elementos de la policía incautaron más de 2.5 kilos de semillas de cannabis tras detener un cargamento de Sinaloa con destino a Santa Cruz, Bolivia.
Hasta el momento, no se detalló si hubo detenidos por narcotráfico, tampoco si se registraron armas u otros tipos de cargamentos de narcóticos.
Se detalló que autoridades federales aseguraron los paquetes cuando estos fueron registrados en la aduana del estado de Jalisco. Se incautaron 5 cajas de cartón. Dentro de los contenedores se hallaron muñecas de tela.
El incidente fue compartido por el Gabinete de Seguridad Nacional. Elementos de la Guardia Nacional inspeccionaron el interior de las muñecas y descubrieron las semillas de marihuana. La mercancía fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la República para darle seguimiento a la investigación.