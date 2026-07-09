Guardia Nacional encuentra semillas de marihuana dentro de muñecas en Guadalajara

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    Guardia Nacional encuentra semillas de marihuana dentro de muñecas en Guadalajara
    Detienen cargamentos de cannabis en Guadalajara Vanguardia

El incidente fue compartido por el Gabinete de Seguridad Nacional a través de su cuenta de X

El 9 de julio se reportó que elementos de la policía incautaron más de 2.5 kilos de semillas de cannabis tras detener un cargamento de Sinaloa con destino a Santa Cruz, Bolivia.

Hasta el momento, no se detalló si hubo detenidos por narcotráfico, tampoco si se registraron armas u otros tipos de cargamentos de narcóticos.

Se detalló que autoridades federales aseguraron los paquetes cuando estos fueron registrados en la aduana del estado de Jalisco. Se incautaron 5 cajas de cartón. Dentro de los contenedores se hallaron muñecas de tela.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/acusa-eu-a-operador-del-mayo-zambada-por-narcoterrorismo-HC21982335

El incidente fue compartido por el Gabinete de Seguridad Nacional. Elementos de la Guardia Nacional inspeccionaron el interior de las muñecas y descubrieron las semillas de marihuana. La mercancía fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la República para darle seguimiento a la investigación.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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