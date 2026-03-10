Guerra en Medio Oriente presiona inflación en México; advierten diésel de hasta 28.40 pesos

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 10 marzo 2026
    Guerra en Medio Oriente presiona inflación en México; advierten diésel de hasta 28.40 pesos
    El alza del petróleo en 2026 repite el escenario de 2022: ingresos récord que se evaporan al subsidiar el diésel para frenar la inflación. ChatGPT
Reforma
por Reforma

COMPARTIR

TEMAS


Petróleo
Inflación

Localizaciones


Medio Oriente

Organizaciones


PEMEX
IMCO

El crudo roza los 100 dólares por el conflicto y, aunque el Gobierno captaría ingresos extra, expertos advierten que el IEPS al diésel presionará la inflación

El incremento del precio del petróleo debido a la guerra en el Medio Oriente podría elevar los ingresos del Gobierno, pero también aumentar el costo de los subsidios destinados a los combustibles y presionar la inflación, advirtieron especialistas.

El Gobierno federal obtendría alrededor de 496 mil millones de dólares si el precio del crudo en México cierra el año en 90 dólares el barril, estimó el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

TE PUEDE INTERESAR: Precio de mezcla mexicana de petróleo podría llegar a 90 dólares

Sin embargo, este beneficio podría reducirse si se reactivan los estímulos fiscales al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), como ocurrió en 2022, cuando fue la guerra entre Rusia y Ucrania, agregó el organismo en una presentación titulada “¿Qué pasa en México cuando el precio del petróleo aumenta?”.

El Imco recordó que, en ese año, el mayor precio del petróleo generó ingresos adicionales de 394.5 mil millones de pesos que se vieron anulados por el costo de aplicar el IEPS, que fue de 395.4 mil millones de pesos.

Ayer, el petróleo tocó los 120 dólares por barril durante la jornada, aunque al cierre el precio cayó tras las declaraciones del Presidente Donald Trump, quien indicó que la guerra contra Irán prácticamente estaría terminada.

Así, el Brent cerró en 99.96 dólares por barril, mientras que el WTI lo hizo en 94.77 dólares.

El domingo los precios del crudo superaron los 100 dólares debido a las restricciones para el paso de barcos por el Estrecho de Ormuz, por donde circula una quinta parte del consumo mundial de crudo.

Gonzalo Monroy, director de la consultora GMEC, consideró que (a diferencia de cuando subieron los precios del crudo en 2022) el Gobierno ahora tiene un nuevo mecanismo para evitar afectación en las finanzas públicas, que consiste en recaudar todo el IEPS posible por venta de combustibles y que, por otro lado, Pemex ofrezca descuentos a sus distribuidores en montos equivalentes a lo que representa el estímulo a este impuesto.

Con ello se evitan también aumentos abruptos en los precios de combustibles.

Sin embargo, si el conflicto se extiende, los altos precios del crudo terminarán por impactar a gasolinas y diésel, advirtió Ramsés Pech, experto en energía.

Expuso que el principal reto está en mantener estable el precio del diésel, debido a que es el principal insumo del transporte de productos perecederos y un alza podría trasladarse a los costos logísticos y presionar la inflación.

Desde hace aproximadamente un año, el Gobierno federal dejó de aplicar estímulos fiscales a gasolinas y diésel.

TE PUEDE INTERESAR: La estrategia energética y bélica de Irán

Sin embargo, mientras el precio de la gasolina Magna se ha mantenido en menos de 24 pesos por litro, el diésel no cuenta con un tope similar.

Agregó que desde la semana pasada ya se observaron cambios en el precio que fueron parcialmente contenidos mediante ajustes en los costos de las terminales de almacenamiento y distribución operadas por Pemex y empresas privadas.

No obstante, advirtió que con el actual repunte del crudo será difícil sostener esa estrategia y el diésel podría llegar hasta 28.40 pesos por litro.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Petróleo
Inflación

Localizaciones


Medio Oriente

Organizaciones


PEMEX
IMCO

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Narcopolítica: Los genes

Narcopolítica: Los genes
NosotrAs: en el 8M de Saltillo, marcharon las que sí tenían permiso... y nosotras

NosotrAs: en el 8M de Saltillo, marcharon las que sí tenían permiso... y nosotras
La Fiscalía indicó que el sentenciado realizó tocamientos de índole sexual a una menor.

Sentencian a 30 años a profesor por abuso sexual en primaria de Juárez
El empresario es socio o tiene participación en al menos 17 empresas, la mayoría registradas en Comalcalco, Tabasco.

Deuda millonaria y litros ‘no declarados’: señalan a empresario petrolero tras festejo de lujo en Tabasco
Conocer el saldo de tu Tarjeta del Bienestar es fundamental para administrar correctamente los recursos de los programas sociales del gobierno de México.

Pensión del Bienestar... ¿Cómo consultar el saldo de tu Tarjeta sin salir de casa?
Jóvenes Construyendo el Futuro inició su periodo de capacitaciones laborales a personas entre los 18 a 29 años que no estudian ni trabajan.

El 10 de marzo, último día de entrega de tarjetas del banco del Bienestar para Jóvenes Construyendo el Futuro
Favoritos. Películas como ‘Pecadores’ y ‘Una batalla tras otra’ llegan como favoritas a la ceremonia de los Oscar 2026.

Todo listo para los Oscar 2026: ¿Dónde ver la ceremonia en México?
Monterrey y Cruz Azul protagonizan uno de los cruces más atractivos de la ronda.

América, Monterrey, Cruz Azul, Tigres y Toluca juegan octavos de Concacaf: horarios y partidos