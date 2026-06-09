Guerrero mantiene vigilancia en 26 municipios ante llegada de la tormenta tropical Boris

El estado de Guerrero activó acciones de vigilancia y prevención en 26 municipios, además de mantener la suspensión de clases por segundo día consecutivo en la mayor parte de la entidad, ante el avance de la tormenta tropical Boris, fenómeno que durante la noche del lunes se ubicó a escasos kilómetros de la costa guerrerense. De acuerdo con información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero, a las 22:00 horas del lunes el centro de la tormenta tropical Boris se localizaba a 45 kilómetros al sur-sureste de Punta Maldonado, en el municipio de San Nicolás, dentro de la región Costa Chica. Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el sistema mantenía vientos sostenidos de entre 75 y 95 kilómetros por hora, con potencial de alcanzar rachas de hasta 110 kilómetros por hora. Asimismo, pronosticó que el fenómeno tocaría tierra en las inmediaciones de Acapulco durante la madrugada del martes.

MANTIENEN VIGILANCIA EN 26 MUNICIPIOS DE GUERRERO ANTE LLEGADA DE LA TORMENTA TROPICAL BORIS Durante la sesión del Consejo Estatal de Gestión y la instalación del Puesto de Comando integrado por autoridades civiles y militares para atender los efectos de la tormenta tropical, se informó que un total de 26 municipios permanecen bajo vigilancia por las condiciones meteorológicas. De ellos, 14 fueron clasificados con nivel de riesgo alto y 12 con nivel de riesgo muy alto. Entre los municipios señalados con mayor nivel de riesgo se encuentran Cuajinicuilapa, Marquelia, Florencio Villarreal, Las Vigas, Juchitán, Ñuu Savi, San Nicolás, San Marcos, Copala, Acapulco, Coyuca de Benítez y Benito Juárez. Las autoridades indicaron que el desplazamiento lento de Boris favorecerá la presencia de lluvias muy fuertes a torrenciales en distintas regiones del estado.

DESPLIEGAN MILES DE ELEMENTOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Como parte de las acciones preventivas, el Consejo Municipal de Protección Civil de Acapulco informó sobre el despliegue de seis mil elementos entre policías, brigadistas y personal militar para responder a posibles contingencias derivadas del paso del sistema tropical. A nivel estatal, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero reportó la movilización de 367 trabajadores operativos destinados a labores de atención directa en Acapulco y las regiones Costa Grande y Costa Chica, además de 50 trabajadores administrativos que apoyan las tareas de coordinación. El titular de la dependencia, Roberto Arroyo Matus, informó que el gobierno estatal cuenta con 620 refugios temporales habilitados, con capacidad para recibir a aproximadamente 140 mil personas en caso de ser necesario. CFE PREPARA OPERATIVO ANTE POSIBLES AFECTACIONES POR TORMENTA TROPICAL BORIS La Comisión Federal de Electricidad (CFE) también implementó medidas preventivas ante el avance de Boris. La empresa movilizó personal especializado, vehículos, equipo aéreo, maquinaria y materiales para realizar labores de inspección, evaluación de daños y eventual restablecimiento del suministro eléctrico en las zonas que pudieran resultar afectadas por lluvias intensas o fuertes vientos. CIERRAN PUERTOS Y ACTIVIDADES NÁUTICAS La Capitanía de Puerto de la Secretaría de Marina informó el cierre a todo tipo de navegación y actividades de turismo náutico debido a las condiciones generadas por la tormenta tropical. La medida busca prevenir riesgos para embarcaciones menores, pescadores y operadores turísticos ante el incremento del oleaje y la fuerza del viento en el litoral guerrerense.

PRIMEROS DAÑOS REPORTADOS EN GUERRERO Hasta la noche del lunes, las autoridades estatales habían contabilizado afectaciones menores relacionadas con las lluvias y vientos asociados al sistema. El reporte preliminar incluyó la caída de un poste de energía eléctrica, seis árboles derribados, un derrumbe en carreteras y daños en nueve enramadas ubicadas en zonas costeras. Además, durante la tarde se registró un accidente vehicular sobre la Autopista del Sol, a la altura de Chilpancingo, donde una carambola involucró a tres automóviles compactos y un tráiler. El percance dejó cuatro personas lesionadas, entre ellas un menor de edad, quienes recibieron atención médica por parte de los servicios de emergencia.

MANTIENEN MONITOREO PERMANENTE Las autoridades estatales mantienen sesiones de seguimiento y monitoreo permanente sobre la trayectoria y evolución de la tormenta tropical Boris. Protección Civil reiteró el llamado a la población para mantenerse informada a través de los canales oficiales, atender las indicaciones de las autoridades y evitar actividades marítimas o desplazamientos innecesarios en las zonas con mayores riesgos por lluvias, inundaciones, deslaves o fuertes rachas de viento.

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