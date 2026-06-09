Tormenta Tropical ‘Boris’ toca tierra en México; golpea a estos estados con vientos de 85 km/h y lluvias torrenciales

La temporada de ciclones tropicales continúa mostrando su fuerza en el Pacífico mexicano. Durante las primeras horas de este martes, la tormenta tropical Boris tocó tierra en los límites de Guerrero y Oaxaca, generando condiciones meteorológicas adversas en una amplia región del país. De acuerdo con los reportes del Servicio Meteorológico Nacional, el centro del sistema ingresó a territorio nacional alrededor de las 03:00 horas, ubicándose cerca de Punta Maldonado, una de las zonas costeras más vulnerables a este tipo de fenómenos durante la temporada de lluvias.

Al momento de su llegada, Boris registró vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, con rachas que alcanzaron los 85 kilómetros por hora, mientras avanzaba lentamente hacia el nor-noroeste a una velocidad aproximada de nueve kilómetros por hora.

LLUVIAS INTENSAS AMENAZAN A DIEZ ESTADOS Aunque la fuerza de sus vientos no alcanza la categoría de huracán, el principal peligro asociado a Boris se encuentra en la enorme cantidad de humedad que transporta. Sus bandas nubosas cubren una extensa porción del occidente, centro y sur de México. Los pronósticos indican lluvias muy fuertes de entre 50 y 75 milímetros en el sur de Jalisco, Colima, la costa de Michoacán, así como en diversas regiones de Guerrero y Oaxaca, donde se espera la mayor concentración de precipitaciones.

Asimismo, las autoridades prevén lluvias fuertes en entidades del centro del país como Puebla, Estado de México, Ciudad de México y Morelos, lo que podría complicar la movilidad urbana y aumentar el riesgo de encharcamientos e inundaciones repentinas. Meteorólogos destacan que los acumulados de lluvia podrían incrementarse localmente debido a la interacción del sistema con la orografía montañosa del sur mexicano, un factor que suele potenciar la intensidad de las precipitaciones. VIENTOS FUERTES Y OLEAJE ELEVADO EN EL PACÍFICO Además de las lluvias, Boris mantiene condiciones peligrosas para la navegación y las actividades costeras. Las autoridades meteorológicas informaron que se esperan rachas de viento de entre 60 y 80 kilómetros por hora en diversos puntos de las costas de Guerrero y Oaxaca. En los litorales de Jalisco, Colima y Michoacán también podrían registrarse vientos de hasta 60 kilómetros por hora, acompañados de fuertes corrientes marinas y condiciones adversas para embarcaciones menores.

El fenómeno también genera oleaje elevado. Los pronósticos indican alturas de entre dos y tres metros en distintos puntos de la costa del Pacífico mexicano, una situación que podría afectar playas, puertos y actividades turísticas. Las autoridades marítimas han recomendado extremar precauciones ante la posibilidad de corrientes de arrastre y cambios repentinos en las condiciones del mar. RIESGO DE DESLAVES E INUNDACIONES Uno de los principales focos de preocupación se encuentra en las zonas montañosas de Guerrero, Oaxaca y Michoacán, donde las lluvias intensas pueden provocar deslizamientos de tierra y deslaves. Las precipitaciones continuas también podrían ocasionar el incremento en los niveles de ríos, arroyos y cuerpos de agua, elevando el riesgo de desbordamientos en comunidades cercanas a cauces naturales. En regiones bajas y urbanas existe la posibilidad de inundaciones repentinas, especialmente en zonas donde el drenaje suele verse rebasado durante eventos meteorológicos intensos. Ante este escenario, autoridades federales, estatales y municipales mantienen vigilancia permanente sobre la evolución del sistema y sus posibles efectos secundarios. SE MANTIENE LA VIGILANCIA EN GUERRERO Y OAXACA La zona de prevención por efectos de tormenta tropical continúa activa desde Lagunas de Chacahua, Oaxaca, hasta Técpan de Galeana, Guerrero, donde las condiciones meteorológicas podrían mantenerse adversas durante las próximas horas. Especialistas señalan que, aunque Boris podría debilitarse gradualmente al interactuar con tierra firme, sus remanentes continuarán generando lluvias significativas en buena parte del sur y centro del país. Las próximas horas serán determinantes para evaluar el comportamiento del sistema y el impacto acumulado de las precipitaciones en las regiones más vulnerables. Mientras tanto, millones de habitantes permanecen atentos a la evolución de Boris, un fenómeno que, pese a no alcanzar una gran intensidad ciclónica, ha demostrado que las lluvias asociadas a una tormenta tropical pueden representar un riesgo considerable para la población.

DATOS CURIOSOS • Boris tocó tierra durante la madrugada entre los límites de Guerrero y Oaxaca. • Sus vientos máximos sostenidos alcanzaron los 65 kilómetros por hora. • Las rachas más fuertes registradas fueron de hasta 85 kilómetros por hora. • Al menos diez estados presentan efectos asociados a sus bandas nubosas. • El oleaje generado por el sistema puede alcanzar hasta tres metros de altura en algunas zonas del Pacífico mexicano. • Aunque no es huracán, una tormenta tropical puede ocasionar daños severos debido a las lluvias acumuladas y las inundaciones que provoca. IMPACTOS ESPERADOS EN MÉXICO Las lluvias extremas podrían afectar: • Viviendas y comercios, debido a filtraciones y anegaciones. • Red vial y transporte público, con cierres de calles, avenidas y posibles interrupciones en el metro y metrobús. • Zonas agrícolas, por encharcamientos que podrían dañar cultivos. Protección Civil señala que los puntos más vulnerables serán las zonas bajas y con deficiente drenaje, así como las comunidades cercanas a ríos y presas que podrían desbordarse. RECOMENDACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL • Evitar salir si no es necesario durante las lluvias. • No intentar cruzar corrientes de agua, ya sea a pie o en vehículo. • Mantener limpia la azotea y coladeras para evitar acumulaciones. • Ubicar refugios temporales más cercanos a su domicilio. • Escuchar actualizaciones oficiales del SMN y Protección Civil. DATO CURIOSO En Hong Kong, la emisión de una alerta negra implica la suspensión inmediata de actividades escolares y laborales, algo poco común en México, donde muchas veces la movilidad y labores continúan a pesar de lluvias extremas.

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