¿El 11 de junio 2026 será feriado por la inauguración del Mundial? Esto dice la LFT y SEP

La inauguración del Mundial de Futbol 2026 el próximo 11 de junio generará cambios en la dinámica de los trabajadores y estudiantes de México. Cabe destacar que junio normalmente no cuenta con días de descanso obligatorio establecidos en la Ley Federal del Trabajo (LFT) y sobre el caso de las escuelas es igual, al considerarse como un mes de cierre de ciclo escolar según lo marcado en el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

¿CUÁLES SON LOS CAMBIOS POR LA INAUGURACIÓN DEL MUNDIAL? El próximo jueves 11 de junio de 2026 será considerado día feriado oficial pero solo en la Ciudad de México; esto anunciado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada. Anunció que la SEP autorizó la suspensión de clases el próximo jueves, cuando se celebre la ceremonia inaugural del torneo y el debut de la Selección Mexicana.

Brugada explicó que la decisión busca facilitar la movilidad ante la enorme concentración de visitantes y actividades relacionadas, así como atender la logística que implica la realización de uno de los eventos deportivos más importantes del planeta y que la población pueda disfrutar de ella. “Estamos hablando del día de la inauguración, nada más”, puntualizó al referirse a la medida. Sin embargo, el nuevo feriado no será general para todo México. Hasta ahora, la medida aplicará únicamente en la capital del país, aunque otros estados mundialistas como Nuevo León y Jalisco también analizan implementar descansos similares durante los partidos.

¿EL 11 DE JUNIO SERÁ FERIADO? Pese a que el Gobierno de México había anunciado la propuesta de que el día de la inauguración del Mundial 2026 se convirtiera en un festivo oficial, para que todos los trabajadores tuvieran una fecha de descanso, finalmente esto no se hará realidad. La Presidenta Claudia Sheinbaum, explicó que no se pudo otorgar como feriado el 11 de junio, debido a que para establecerlo se tenía que modificar la Ley Federal del Trabajo (LFT). Sin embargo, Sheinbaum dejó abierta la posibilidad para que las empresas del sector privado decidan si otorgarán como día festivo a las personas trabajadoras o si permiten que las personas laboren a distancia con el home office.

Es decir, para el resto del país no habrá festivo y será un día ordinario, por lo que tampoco habrá pago extra. Aunque señaló que en la Ciudad de México, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) dará el día libre a algunos funcionarios y servidores públicos del gobierno: “el gobierno de la CDMX entró en contacto con STPS para dar facilidades a trabajadores del gobierno, que es más fácil, en el caso de la iniciativa privada tiene que ser a partir de las empresas, porque si se declara un día no laborable entra a la LFT y tienen que darse horas extra, es una condición distinta”, junto a los estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato.

¿EN QUÉ ESTADOS NO HABRÁ CLASES EL 11 DE JUNIO? La suspensión de actividades escolares no será generalizada en todo el país. Hasta el momento, la medida ha sido confirmada oficialmente para la Ciudad de México y para parte de Jalisco, particularmente en la zona metropolitana de Guadalajara. En la capital del país, las escuelas públicas de educación básica, secundaria y media superior suspenderán labores el día de la inauguración del Mundial. La decisión coincide con la realización del partido entre México y Sudáfrica en el ahora denominado Estadio Ciudad de México. Por su parte, el gobierno jalisciense anunció ajustes escolares a clases a distancia durante las fechas en que Guadalajara reciba encuentros mundialistas. Entre ellos se encuentra el 11 de junio, cuando se disputará el partido entre Corea del Sur y Chequia. Mientras tanto, en el resto de las entidades federativas las actividades académicas continuarán con normalidad. Esto incluye a Nuevo León, donde no existe una suspensión general confirmada para esa fecha. 11/6, CLAVE PARA LA CDMX De acuerdo con lo informado por el gobierno capitalino, el jueves 11 de junio de 2026 se perfila como un día de descanso obligatorio debido a la ceremonia inaugural del Mundial, evento que colocará nuevamente a México bajo los reflectores internacionales. Aunque la decisión ya fue confirmada públicamente, todavía falta la publicación oficial del decreto correspondiente en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, proceso que se espera ocurra en los próximos días. “La implementación de esta medida busca que la sociedad capitalina pueda disfrutar al máximo la inauguración del Mundial”, señaló previamente Clara Brugada.

El anuncio también responde a temas logísticos. Las autoridades prevén fuertes complicaciones viales, alta demanda de transporte público y movilización masiva de aficionados nacionales y extranjeros durante esa jornada. • México será sede del Mundial 2026 junto con Estados Unidos y Canadá • La inauguración del torneo se realizará el 11 de junio • CDMX, Monterrey y Guadalajara serán sedes mundialistas.

SHEINBAUM Y BRUGADA VIVIRÁN EL MUNDIAL DESDE EL ZÓCALO La inauguración mundialista también tendrá un componente simbólico en la Ciudad de México. Clara Brugada informó que presenciará el encuentro inaugural desde el FIFA Fan Fest instalado en el Zócalo capitalino junto a la presidenta Claudia Sheinbaum. Ambas funcionarias decidieron donar los boletos que tenían asignados para la ceremonia inaugural a un concurso de dominadas dirigido exclusivamente a mujeres. La ganadora del boleto presidencial fue Yolett Cervantes Cuaquehua, originaria de Veracruz, mientras que el pase correspondiente a la jefa de Gobierno fue obtenido por Brianna Ameli Medina Cortés, representante de Iztapalapa.

LOS OTROS DÍAS FERIADOS DE 2026 Ante la negativa de un día festivo para la inauguración del Mundial, la Ley Federal del Trabajo mantiene otros días obligatorios de descanso para el segundo semestre de 2026. Las fechas oficiales contempladas actualmente son: • Miércoles 16 de septiembre por la Independencia de México • Tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre • Viernes 25 de diciembre por Navidad

La legislación también contempla que autoridades electorales federales o estatales puedan establecer descansos extraordinarios en caso de jornadas electorales oficiales. Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, México comienza a preparar no solo estadios y movilidad, sino también ajustes laborales y operativos que podrían modificar temporalmente la rutina de millones de trabajadores en distintas regiones del país.

México disputará sus primeros compromisos de la fase de grupos en el Estadio Ciudad de México frente a Sudáfrica y posteriormente contra Chequia. La inauguración del torneo marcará no solo el arranque de una nueva Copa del Mundo, sino también una jornada histórica que modificará la rutina escolar de miles de estudiantes en las sedes mexicanas del certamen.

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