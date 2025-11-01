$!Guionista de TV Azteca y Netflix asesina a su pareja e intenta quitarse la vida

Un presunto feminicidio en la alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, derivó en la detención de un hombre identificado como Samuel Francisco García, escritor y guionista de televisión, tras el hallazgo del cuerpo de su pareja, Daniela Cabrera, quien laboraba como traductora en un call center. La investigación indica que el homicidio ocurrió dentro del domicilio de la pareja, ubicado en la calle Chilenos, colonia María G. de García Ruíz. TE PUEDE INTERESAR: Detienen a Máximo ‘N’, presunto implicado en feminicidio de la cantante Yrma Lydya

VECINOS ALERTARON A LAS AUTORIDADES TRAS ESCUCHAR GRITOS DE DANIELA CABRERA Según reportes oficiales, vecinos alertaron a las autoridades al escuchar gritos y golpes provenientes del inmueble, por lo que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al lugar. Al llegar, García se negó a ser detenido, se encerró en un cuarto y amenazó con cortarse el cuello si se intentaba su arresto. PRESUNTO FEMINICIDA, Y PAREJA DE DANIELA CABRERA, INTENTA QUITARSE LA VIDA Y ES DETENIDO Minutos más tarde, durante la intervención policial, el hombre se autolesionó en el cuello, pero fue trasladado a un hospital bajo custodia de las autoridades. Tras la atención médica, Samuel Francisco García fue puesto a disposición del Ministerio Público para continuar con las diligencias correspondientes.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL PRESUNTO FEMINICIDIO DE DANIELA CABRERA A MANOS DE SU PAREJA, SAMUEL GARCÍA De acuerdo con la Fiscalía capitalina, Daniela Cabrera fue asesinada dentro de su domicilio, donde se encontraron evidencias de la pelea entre la pareja, incluyendo vidrios rotos y daños en las ventanas. Vecinos señalaron que no era la primera vez que escuchaban gritos y confrontaciones entre ambos. La detención del presunto responsable permitió asegurar la escena y recabar indicios para la investigación.

FEMINICIDA DE DANIELA CABRERA, SAMUEL GARCÍA, LLAMA LA ATENCIÓN POR SU TRABAJO CON TELEVISORAS Y NETFLIX Samuel Francisco García cuenta con experiencia en la industria televisiva, según información de su perfil profesional en LinkedIn. Se desempeñó como creador y supervisor de contenido en distintas producciones de entretenimiento y reality shows en México, incluyendo: - MasterChef Celebrity 2023 y 2022, como Content Supervisor y Content Creator, realizando tareas de registro, edición, redacción de títulos y apoyo en producción. - La Casa de los Famosos, como Content Assistant, donde colaboró en entrevistas y apoyo logístico de producción. - El Retador en Grupo Televisa, donde escribió guiones y textos para el programa. Su experiencia profesional se concentra en proyectos de entretenimiento de alta visibilidad, incluyendo colaboraciones con TV Azteca, Televisa y Netflix.