México
1 noviembre 2025
    Guionista de TV Azteca y Netflix asesina a su pareja e intenta quitarse la vida
    Un presunto feminicidio en la alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, dejó a Daniela Cabrera muerta y a su pareja, el guionista Samuel Francisco García, detenido FOTO: VANGUARDIA

Detienen a Samuel Francisco García tras el hallazgo del cuerpo de Daniela Cabrera en la CDMX, donde se investigan antecedentes de violencia doméstica

Un presunto feminicidio en la alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, derivó en la detención de un hombre identificado como Samuel Francisco García, escritor y guionista de televisión, tras el hallazgo del cuerpo de su pareja, Daniela Cabrera, quien laboraba como traductora en un call center.

La investigación indica que el homicidio ocurrió dentro del domicilio de la pareja, ubicado en la calle Chilenos, colonia María G. de García Ruíz.

VECINOS ALERTARON A LAS AUTORIDADES TRAS ESCUCHAR GRITOS DE DANIELA CABRERA

Según reportes oficiales, vecinos alertaron a las autoridades al escuchar gritos y golpes provenientes del inmueble, por lo que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al lugar.

Al llegar, García se negó a ser detenido, se encerró en un cuarto y amenazó con cortarse el cuello si se intentaba su arresto.

PRESUNTO FEMINICIDA, Y PAREJA DE DANIELA CABRERA, INTENTA QUITARSE LA VIDA Y ES DETENIDO

Minutos más tarde, durante la intervención policial, el hombre se autolesionó en el cuello, pero fue trasladado a un hospital bajo custodia de las autoridades.

Tras la atención médica, Samuel Francisco García fue puesto a disposición del Ministerio Público para continuar con las diligencias correspondientes.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL PRESUNTO FEMINICIDIO DE DANIELA CABRERA A MANOS DE SU PAREJA, SAMUEL GARCÍA

De acuerdo con la Fiscalía capitalina, Daniela Cabrera fue asesinada dentro de su domicilio, donde se encontraron evidencias de la pelea entre la pareja, incluyendo vidrios rotos y daños en las ventanas. Vecinos señalaron que no era la primera vez que escuchaban gritos y confrontaciones entre ambos.

La detención del presunto responsable permitió asegurar la escena y recabar indicios para la investigación.

FEMINICIDA DE DANIELA CABRERA, SAMUEL GARCÍA, LLAMA LA ATENCIÓN POR SU TRABAJO CON TELEVISORAS Y NETFLIX

Samuel Francisco García cuenta con experiencia en la industria televisiva, según información de su perfil profesional en LinkedIn. Se desempeñó como creador y supervisor de contenido en distintas producciones de entretenimiento y reality shows en México, incluyendo:

- MasterChef Celebrity 2023 y 2022, como Content Supervisor y Content Creator, realizando tareas de registro, edición, redacción de títulos y apoyo en producción.

- La Casa de los Famosos, como Content Assistant, donde colaboró en entrevistas y apoyo logístico de producción.

- El Retador en Grupo Televisa, donde escribió guiones y textos para el programa.

Su experiencia profesional se concentra en proyectos de entretenimiento de alta visibilidad, incluyendo colaboraciones con TV Azteca, Televisa y Netflix.

La SSC acordonó la zona para preservar la escena del crimen y garantizar la seguridad de los vecinos. Personal de la Fiscalía y peritos realizaron inspecciones en el inmueble para recabar pruebas que permitan esclarecer las circunstancias del homicidio.

El presunto responsable será presentado ante las autoridades correspondientes para definir su situación legal y enfrentar el proceso penal por el delito de feminicidio.

La investigación sigue abierta, y las autoridades han confirmado que se analizarán antecedentes de violencia doméstica entre la pareja para determinar posibles responsabilidades adicionales.

Las autoridades exhortan a la ciudadanía a reportar situaciones de violencia doméstica o maltrato, con el fin de prevenir incidentes graves y garantizar la protección de las personas en riesgo.

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

