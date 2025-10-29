Detienen a Máximo ‘N’, presunto implicado en feminicidio de la cantante Yrma Lydya

México
/ 29 octubre 2025
    Detienen a Máximo ‘N’, presunto implicado en feminicidio de la cantante Yrma Lydya
    Un sujeto que se desempeñaba como escolta de Jesús Hernández Alcocer, presunto feminicida de la cantante Yrma Lydya, Máximo ‘N’ fue detenido por su presunta relación con el crimen. FOTO: ESPECIAL

Era el escolta de Jesús Hernández Alcocer; ofrecían una recompensa de 500 mil pesos por datos que llevaran a su captura

Un sujeto que se desempeñaba como escolta de Jesús Hernández Alcocer, presunto feminicida de la cantante Yrma Lydya, Máximo ‘N’ fue detenido por su presunta relación con el crimen de junio de 2022 en el restaurante Suntury en la Ciudad de México.

Se trata de un hombre que, hasta octubre de 2024, las autoridades capitalinas ofrecían una recompensa de hasta 500 mil pesos por datos que llevaran a su captura.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Quedará impune feminicidio de Yrma Lydya? Abogada alerta justicia ‘trunca’, tras muerte de Alcocer

Su arresto fue informado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) este 29 de octubre, a través de una tarjeta informativa: “Aprehendimos a Máximo “N” por su probable participación en el feminicidio de una joven cantante, ocurrido en 2022 en la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez”.

De acuerdo con la investigación, Máximo ‘N’, quien se desempeñaba como chofer del agresor, habría auxiliado en la huida del lugar y en la entrega del arma utilizada.

Su detención fue realizada por elementos de la Policía de Investigación (PDI) en colaboración con efectivos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), en el municipio de Ixtapaluca, Edomex.

Esto tras obtener datos acerca de un domicilio relacionado con su actual pareja sentimental, aunque tras su captura fue ingresado al Reclusorio Oriente para quedar a disposición del juez.

TE PUEDE INTERESAR: Fiscalía abre investigación por muerte de Jesús “N”, presunto feminicida de Yrma Lydya

FEMINICIDIO DE YRMA LYDYA

Al interior de un restaurante en la colonia Del Valle, en la alcaldía Benito Juárez, la cantante de regional mexicano fue atacada a balazos por su esposo, Jesús Hernández Alcocer, en junio de 2022, quien fue capturado y vinculado proceso; sin embargo, falleció en el Reclusorio Norte sin tener una sentencia dictada, se informó que murió por causas naturales.

La joven cantante de 22 años murió a causa de los dos disparos que recibió.

Así, tras una investigación que fue intensamente mediática, se implicó al abogado Jesús Hernández Alcocer como feminicida de la cantante Yrma Lydya.

“Sé que hablar de un muerto está mal, se les debe recordar por todo lo bueno que hicieron, pero yo no sé con quién me casé. No sé si estuve casado, no sé si era su nombre y quién era. Me he encontrado con una persona que no existía, en mi experiencia no sé quién es ella y, si hablo de la muerta, es tratando de averiguar quién era”, expresó Hernández Alcocer en su momento.

TE PUEDE INTERESAR: Revelan contrato de Yrma Lydya con expareja y dos actas de matrimonio con Jesús ‘N’

En el lugar también se detuvo a Benjamín ‘N’, guardaespaldas personal y hombre de confianza de Alcocer. Testigos señalan que el mencionado cuidaba y protegía al abogado durante su estadía en el Reclusorio Norte; empero, sigue sin una sentencia.

Anteriormente, en diciembre de 2021, Yrma Lydya levantó una demanda en contra de Alocer por violencia doméstica, aseverando que la agredió, golpeó con un arma e intentó ahogarla, empero, las autoridades cerraron la investigación cuando ella le otorgó el perdón.

Según la fallecida, Hernández Alcocer la atacó física, verbal y sexualmente; dijo temer por su vida, pues Jesús “N” era “violento y vengativo”, además, una persona muy influyente

Temas


Feminicidios

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


FGE

Karla Velazquez

Editora Web en Mesa Central, enfocada en tendencias de Deportes para Vanguardia Mx. También se especializa en Fact Checking de discursos políticos, sociales y científicos, así como temas de tendencia en redes sociales.

Es egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

