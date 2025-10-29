Detienen a Máximo ‘N’, presunto implicado en feminicidio de la cantante Yrma Lydya

Un sujeto que se desempeñaba como escolta de Jesús Hernández Alcocer, presunto feminicida de la cantante Yrma Lydya, Máximo ‘N’ fue detenido por su presunta relación con el crimen de junio de 2022 en el restaurante Suntury en la Ciudad de México.

Se trata de un hombre que, hasta octubre de 2024, las autoridades capitalinas ofrecían una recompensa de hasta 500 mil pesos por datos que llevaran a su captura.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Quedará impune feminicidio de Yrma Lydya? Abogada alerta justicia ‘trunca’, tras muerte de Alcocer

Su arresto fue informado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) este 29 de octubre, a través de una tarjeta informativa: “Aprehendimos a Máximo “N” por su probable participación en el feminicidio de una joven cantante, ocurrido en 2022 en la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez”.

De acuerdo con la investigación, Máximo ‘N’, quien se desempeñaba como chofer del agresor, habría auxiliado en la huida del lugar y en la entrega del arma utilizada.

Su detención fue realizada por elementos de la Policía de Investigación (PDI) en colaboración con efectivos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), en el municipio de Ixtapaluca, Edomex.

Esto tras obtener datos acerca de un domicilio relacionado con su actual pareja sentimental, aunque tras su captura fue ingresado al Reclusorio Oriente para quedar a disposición del juez.