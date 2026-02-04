Declina Carlos Aceves reelegirse como líder de CTM; da paso a sucesión

Tras 10 años en el cargo, Carlos Aceves del Olmo anunció que no buscará la reelección como Secretario General de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y que concluirá el periodo para el que fue electo, lo que abre el proceso de sucesión en la central obrera.

El líder cetemista informó su decisión en una carta dirigida al Comité Nacional, en la que señaló que terminará su encargo el 23 de febrero de 2026 e instruyó una transición interna.

“Después de una reflexión profunda y con pleno respeto a las disposiciones estatutarias, deseo informar que concluiré íntegramente el periodo para el cual fui electo como Secretario General de la Confederación de Trabajadores de México y que finaliza el 23 de febrero del 2026”, expresó.

En el documento, fechado en Ciudad de México, Aceves indicó que en el marco del próximo XVII Congreso Nacional Ordinario de la CTM tomó la decisión de no buscar la reelección en la Secretaría General.

Asimismo, atribuyó su determinación a recomendaciones médicas y a la necesidad de dedicar mayor tiempo a su familia, y sostuvo que encabezar durante 10 años a la organización fue “el mayor honor de mi vida”.

“Instruyo respetuosamente al Comité Nacional a conducir una transición ordenada, institucional y estatutaria, en la que prevalezcan la unidad de la Confederación, la madurez política, la disciplina y la distinción que siempre han caracterizado a las y los cetemistas desde hace 90 años”, manifestó.

En la carta afirmó que su compromiso con la causa obrera permanece intacto y expresó su confianza en la fortaleza histórica de la central.

Tras el anuncio, se mencionan como posibles sucesores los secretarios adjuntos Gerardo Cortés, Fernando Salgado y Tereso Medina, así como el líder de los Trabajadores de Traslado de Valores y dirigente de la Federación CTM de la Ciudad de México, Alfonso Godínez.

En las próximas horas se valorará si se mantiene el Congreso programado para el 24 de febrero o si se pospone en busca de un acuerdo para renovar la dirigencia.