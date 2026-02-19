Habitantes de NL aceptan bien el turismo, pero con preocupación por temas como la movilidad e inseguridad
Medición presentada en Monterrey rumbo al Mundial de Futbol 2026 muestra respaldo al turismo, pero advierte preocupaciones por movilidad, inseguridad y costo de vida
En el marco del anuncio del Festival de Viajes y Aventuras, se dieron a conocer los resultados preliminares del Índice de Aceptación Social del Turismo (ISAT), que mide por primera vez la percepción de una comunidad local sobre la actividad turística, y los mismos revelaron que Nuevo León acepta bien el turismo, pero con preocupación por temas como la movilidad, inseguridad y costos elevados.
El ejercicio es desarrollado por Smartur & Asociados, que tiene sede en Monterrey, con respaldo de la Asociación Internacional para la Cooperación Turística (ASICOTUR) y de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, de España.
Jorge Vasaro Acuilan, director general de Smartur & Asociados, destacó que es valioso contar con información confiable sobre la percepción de la comunidad, sobre todo ahora que se avecina el Mundial de Futbol 2026.
“En Smartur desarrollamos un indicador que son índices que se miden de cero a 100 y que miden la voz de la comunidad local. Ustedes habrán escuchado un tema que está muy de moda actualmente y más en los destinos más frecuentados, que es la gentrificación, todo lo que tiene que ver con el impacto negativo que tiene la actividad turística”, planteó.
Por eso dijo que precisamente el Índice está orientado a medir y conocer cuál es la opinión que tiene la sociedad respecto a la actividad turística.
Mencionó que se miden tres dimensiones: la percepción de beneficios del turismo, la percepción de costos y también la aceptación y disposición al desarrollo de la actividad turística.
“En Nuevo León se hizo una prueba piloto que de hecho está abierta todavía, no la hemos cerrado”, indicó.
Los resultados obtenidos revelaron que Nuevo León cuenta con un respaldo social favorable al turismo; sin embargo, no es al 100% lo que significa que no hay una aceptación ilimitada.
El Índice de percepción de beneficios se sitúa en un 78.3 puntos, en una escala del 0 al 100; el Índice de la percepción de costos, en un 43.1 y el Índice de Aceptación y Disposición al Turismo en un 77.9
“Quiere decir que existen muchísimas preocupaciones respecto a la movilidad, a los servicios al costo de vida y lo que ya sabemos que genera la actividad turística de un destino por las plataformas de hospedaje se elevan los costos de la vivienda, la saturación o una crisis acuífera como la que tuvimos; que vienen a consumir servicios que a la mejor la población local requiere”, expuso.
En la rueda de prensa también estuvieron presentes: Kathia Guajardo Bosques, Presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) Nuevo León; Silvia Nancy García Treviño, Directora General de Turismo es Cultura del Gobierno de Monterrey; Maricela Gómez Seeman, Directora General de la Expo Festival de Viajes y Aventuras y del Congreso Nacional de la Industria Turística y Mauricio Magdaleno Galván, Director General del Clúster de Turismo de Nuevo León.
La Expo Festival de Viajes y Aventuras, así como el Congreso Nacional de la Industria Turística se realizarán del 6 al 8 de marzo en las instalaciones de Cintermex.