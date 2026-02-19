$!Habitantes de NL aceptan bien el turismo, pero con preocupación por temas como la movilidad e inseguridad

En el marco del anuncio del Festival de Viajes y Aventuras, se dieron a conocer los resultados preliminares del Índice de Aceptación Social del Turismo (ISAT), que mide por primera vez la percepción de una comunidad local sobre la actividad turística, y los mismos revelaron que Nuevo León acepta bien el turismo, pero con preocupación por temas como la movilidad, inseguridad y costos elevados.

El ejercicio es desarrollado por Smartur & Asociados, que tiene sede en Monterrey, con respaldo de la Asociación Internacional para la Cooperación Turística (ASICOTUR) y de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, de España.

Jorge Vasaro Acuilan, director general de Smartur & Asociados, destacó que es valioso contar con información confiable sobre la percepción de la comunidad, sobre todo ahora que se avecina el Mundial de Futbol 2026.

“En Smartur desarrollamos un indicador que son índices que se miden de cero a 100 y que miden la voz de la comunidad local. Ustedes habrán escuchado un tema que está muy de moda actualmente y más en los destinos más frecuentados, que es la gentrificación, todo lo que tiene que ver con el impacto negativo que tiene la actividad turística”, planteó.

Por eso dijo que precisamente el Índice está orientado a medir y conocer cuál es la opinión que tiene la sociedad respecto a la actividad turística.