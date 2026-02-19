El actor Eric Dane, estrella de ‘Grey’s Anatomy’ y ‘Euphoria’, muere a los 53 años de edad

El actor estadounidense Eric Dane, reconocido por participar en la serie televisiva “Grey’s Anatomy”, murió este jueves a los 53 años, luego de librar una batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica, informaron medios. Dane falleció el 19 de febrero de 2026, casi un año después de haber hecho público su diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad neurodegenerativa que deteriora progresivamente las funciones musculares, de acuerdo con la revista especializada People. Su familia confirmó el deceso a través de un comunicado en el que señaló que el actor murió rodeado de sus seres queridos tras “una valiente batalla” contra la enfermedad, según la misma fuente. TE PUEDE INTERESAR: Camino al Oscar: Jessie Buckley, la actriz en pos de la conexión humana

”Con gran pesar, les informamos que Eric Dane falleció el jueves por la tarde. Pasó sus últimos días rodeado de queridos amigos, su devota esposa y sus dos hermosas hijas, Billie y Georgia, quienes eran el centro de su vida”, se lee en el escrito. En abril de 2025, el actor fue diagnosticado con ELA, enfermedad que lo debilitó, lo alejó de las pantallas y del ojo público. El comunicado expresa que el apreciado ‘doctor Sloan’ dedicó los últimos meses de su lucha a convertirse en un defensor de la concienciación e investigación de la enfermedad. ”A lo largo de su trayectoria con ELA, Eric se convirtió en un apasionado defensor de la concienciación y la investigación, decidido a contribuir a la vida de otros que enfrentan la misma lucha”, escribieron. La familia Dane agradeció las muestras de cariño y apoyo durante el difícil proceso; sin embargo, pidieron privacidad: “lo extrañaremos profundamente y siempre lo recordaremos con cariño. Eric adoraba a sus fans y está eternamente agradecido por las muestras de amor y apoyo que ha recibido. La familia ha pedido privacidad”. TE PUEDE INTERESAR: Eric Dane, actor de ‘Grey’s Anatomy’, dice tener esclerosis lateral amiotrófica TRAYECTORIA Dane nació el 9 de noviembre de 1972 y se crio en California. Su padre, un marino, murió de un disparo cuando él tenía 7 años. Después de la preparatoria, se mudó a Los Ángeles para dedicarse a la actuación, consiguiendo papeles como invitado en series como “Salvado por la campana”, “Casados... con hijos”, “Embrujadas” y “X-Men: La decisión final”, además de una temporada del breve drama médico “Gideon’s Crossing”. El intérprete alcanzó fama internacional por su papel del ‘doctor Mark Sloan’, conocido como ‘McSteamy’, en “Grey’s Anatomy” de la cadena ABC, donde se convirtió en uno de los personajes más populares del drama médico producido por la cadena ABC. Su participación en la serie consolidó su carrera en la televisión estadounidense y lo posicionó como uno de los rostros más reconocibles del formato en la década de 2000.

TE PUEDE INTERESAR: Lanza HBO avance de la nueva temporada de ‘Euphoria’ con Zendaya, Jacob Elordi y Sydney Sweeney Tras su salida del drama médico, Dane continuó su trayectoria en producciones televisivas de alto perfil, como la serie “The Last Ship” de TNT, donde asumió un rol protagónico, y más recientemente en “Euphoria” de la cadena HBO, en la que interpretó a ‘Cal Jacobs’, en la cual también participó en la tercera temporada de la serie protagonizada por Zendaya, pese al avanzado estado de su condición médica. En los últimos meses, el actor había mostrado un visible deterioro físico, aunque mantuvo mensajes de fortaleza y apoyo a la investigación sobre la ELA hasta sus últimas apariciones públicas. DE ACTOR A ACTIVISTA POR LA ELA La ELA destruye gradualmente las células nerviosas y las conexiones necesarias para caminar, hablar y respirar. La mayoría de los pacientes fallecen entre tres y cinco años después del diagnóstico.