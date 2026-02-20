$!Detienen a sujeto por realizar tocamientos a mujer en parada del Ecovía, en Monterrey

Un hombre fue detenido acusado del delito de abuso sexual tras realizar tocamientos a una joven que se encontraba esperando el transporte público, en Monterrey.

Los hechos se registraron en la colonia Casa Bella sobre la avenida Ruiz Cortines y Aureliano Ramos, la noche del jueves.

El presunto fue identificado como Jorge Adrián O., de 28 años.

TE PUEDE INTERESAR: Adrián de la Garza y Luis Donaldo Colosio tendrán debate público por contrato de 7 mil mdp de Monterrey