Detienen a sujeto por realizar tocamientos a mujer en parada del Ecovía, en Monterrey

México
20 febrero 2026
    Detienen a sujeto por realizar tocamientos a mujer en parada del Ecovía, en Monterrey
    El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público tras ser identificado por la víctima, quien denunció que ya había sufrido otro abuso previo por el mismo sujeto. Cortesía

Elementos de Policía de Monterrey detuvieron a Jorge Adrián O., señalado por tocamientos a una mujer de 24 años en la colonia Casa Bella

Un hombre fue detenido acusado del delito de abuso sexual tras realizar tocamientos a una joven que se encontraba esperando el transporte público, en Monterrey.

Los hechos se registraron en la colonia Casa Bella sobre la avenida Ruiz Cortines y Aureliano Ramos, la noche del jueves.

El presunto fue identificado como Jorge Adrián O., de 28 años.

Elementos de la Policía de Monterrey se encontraban realizando labores de vigilancia por el sector cuando una joven les solicitó ayuda porque un hombre le había realizado tocamientos.

La víctima de 24 años mencionó que estaba esperando el transporte Ecovía cuando de pronto sintió que le tocaban los glúteos y las piernas.

Esta no es la única vez que el sujeto cometió ese abuso, ya que la mujer lo identificó como la misma persona que ya le había tocado los glúteos el pasado 12 de febrero.

El sujeto fue detenido a petición de la afectada para que responda por sus actos.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público.

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

