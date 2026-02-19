Tras registro de marcas de FIFA, Monterrey podrá hacer uso de ‘Mundial 2026’

Monterrey, Nuevo León.- Luego de la FIFA protegió sus marcas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para evitar que cualquiera las utilice en el marco del Mundial de Futbol 2026, quien sí podrá hacerlo será el gobierno de Nuevo León porque tiene el permiso como sede mundialista.

Así lo confirmó Alejandro Hütt, Host City Manager de Monterrey para la Copa del Mundo. La marca es una marca registrada que no puede utilizarse sin autorización. Es una marca registrada en todo el mundo y no pueden utilizarla ni marcas ni entidades gubernamentales sin una autorización formal”, explicó.

Mencionó que en el caso de Nuevo León ya se tiene está autorización formal. “No tiene ningún costo”, precisó.

Hace un par de días se dio a conocer que IMPI otorgó a la FIFA 344 registros de marca ligados al Mundial de Futbol para evitar que cualquier comercio utilice frases, imágenes, mascotas y palabras alusivas al torneo que no cuenten con la autorización de los organizadores.

Por otra parte, Hütt habló de los preparativos en el estado para la justa mundialista y dijo que ayer se instaló el Comité estatal de Coordinación con la participación de entidades del gobierno federal, estatal y municipal.