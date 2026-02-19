Ticketmaster cumplirá lineamientos anunciados por Profeco en la venta de boletos para conciertos

México
/ 19 febrero 2026
    Ticketmaster cumplirá lineamientos anunciados por Profeco en la venta de boletos para conciertos
    La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) publicó los nuevos lineamientos para la venta de boletos de eventos masivos, incluidos los conciertos, con los que la boletera debe regular la información y publicidad. CANVA | CUARTOSCURO

Los ajustes de Profeco, publicados este jueves 19 de febrero de 2026 en el DOF, aplican a eventos que superen los 20 mil asistentes

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) publicó los nuevos lineamientos para la venta de boletos de eventos masivos, incluidos los conciertos, con los que la boletera debe regular la información y publicidad; es decir, se deberá informar de manera clara la fecha, el lugar, los horarios y los artistas, con al menos 24 horas de anticipación a la primera venta.

Los ajustes de Profeco, publicados este jueves 19 de febrero de 2026 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), aplican a eventos que superen los 20 mil asistentes, aunado a definir conceptos y reglas, como que los detalles de los conciertos deben ser informados por los promotores de forma clara, veraz y oportuna, al menos 24 horas antes de la primera venta de boletos.

TE PUEDE INTERESAR: Profeco inicia procedimiento contra Ticketmaster por boletos de BTS; multa podría superar 5 mdp

El ajuste regulatorio surge tras quejas públicas por ventas de alta demanda, como las vinculadas al grupo surcoreano BTS, que detonaron llamados a reforzar la transparencia en precios y condiciones para los compradores, así como una posible multa de 5 millones de pesos a la boletera.

Al respecto, Ticketmaster México manifestó su disposición a cumplirlos plenamente, “con el objetivo de fortalecer la protección de los derechos de las y los consumidores”.

LAS NUEVAS REGLAS PARA LA VENTA DE BOLETOS

De acuerdo con los lineamientos anunciados por Profeco, se deberá publicar el monto total de los precios a pagar por sección, por lo que no podrá incrementar al realizar la compra, y en caso de cancelación, indicar las vías de devolución de la cantidad pagada.

La Procuraduría destaca la descripción del lugar, fechas, horarios de inicio, artistas principales, así como términos y condiciones vigentes, incluidas políticas de cancelación y devolución.

TE PUEDE INTERESAR: Profeco sancionará a Ticketmaster por anomalías en venta de boletos para BTS en México

Así como, también obliga a difundir el mapa o plano del evento con las secciones claramente etiquetadas que lo integran y el número de asientos disponibles, así como el monto total de precios por zonas.

Ese monto total —señala el acuerdo— debe indicar de manera visible lo que se pagará por el boleto previo a la adquisición, sin incrementos o costos adicionales distintos a los contenidos en la información o publicidad difundida al momento de la compra.

Los lineamientos también exigen medidas para proteger sistemas de comercialización ante bots o tecnologías que permitan falsificación o duplicidad, y prevén sanciones conforme a la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Respecto de las plataformas de reventa de boletos como StubHub y Viagogo, informó que ya se les notificó formalmente del exhorto y esta semana se le notificará físicamente a Helloticket para iniciar el Procedimiento por Infracción a la Ley.

TE PUEDE INTERESAR: Profeco prepara nuevos lineamientos para conciertos tras polémica por boletos de BTS en México

¿QUÉ DICE TICKETMASTER SOBRE LINEAMIENTOS PARA VENTA DE BOLETOS?

En paralelo, Ticketmaster afirmó en un comunicado que la adopción de lineamientos específicos de la Profeco contribuye a dar mayor certeza jurídica a los consumidores y a consolidar prácticas claras y verificables en la comercialización de boletos dentro de este segmento.

Mencionó que acatarán “plenamente” y al mismo tiempo reiteró la colaboración con autoridades para fortalecer la protección al consumidor. “La adopción de lineamientos específicos para conciertos masivos contribuye a dar mayor certeza jurídica a las personas consumidoras y a consolidar prácticas claras y verificables en la comercialización de boletos dentro de este segmento”, señaló en su comunicado.

Agregó que “la implementación coordinada de estos lineamientos contribuirá a consolidar prácticas homogéneas, verificables y transparentes, fortaleciendo la certidumbre para los consumidores y el desarrollo de la industria del entretenimiento en vivo en México”.

Ticketmaster sostuvo en un comunicado que ha trabajado para fortalecer los procesos de venta en colaboración con las autoridades y en apego a la normatividad.

Refirió que se incluye la comunicación clara del monto total a pagar, desde el inicio del proceso de compra, con los cargos aplicables incluidos, la visibilidad de términos y condiciones, y la protección tecnológica de sus sistemas ante prácticas indebidas como el uso de bots o compras automatizadas.

TE PUEDE INTERESAR: Corea del Sur responde a México, Sheinbaum revela mensaje sobre conciertos de BTS

Reiteró su voluntad de colaborar no solo con autoridades, sino con promotores y recintos para “asegurar que la información proporcionada a las y los fans sea clara, accesible y consistente en todas las etapas del proceso”.

Ticketmaster también reconoció que los nuevos lineamientos oficiales contribuirán “a consolidar prácticas homogéneas, verificables y transparentes, fortaleciendo la certidumbre para los consumidores y el desarrollo de la industria del entretenimiento en vivo en México”.

El lunes, en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, en Palacio Nacional, el titular de Profeco, Iván Escalante, señaló que como parte de los lineamientos, los proveedores no podrán aplicar una preselección de servicios complementarios y que cualquier servicio adicional deberá ser opcional. Además de que se tendrá que avisar, con 24 horas previas al inicio del concierto, si hay modificaciones a las condiciones o características del evento previamente publicadas.

