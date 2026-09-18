Habrá encuentro entre Sheinbaum y Maru Campos en su visita a Chihuahua

Durante su conferencia matutina de este viernes, Sheinbaum explicó que Campos le planteó aprovechar su presencia en el estado para revisar distintos asuntos pendientes con el Gobierno federal. La mandataria federal señaló que su itinerario contempla participar en el evento programado y posteriormente trasladarse a Baja California.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que tendrá un encuentro con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos , durante su visita a Ciudad Juárez este sábado 19 de septiembre. Sin embargo, aclaró que por cuestiones de agenda no encabezará las reuniones de trabajo que la mandataria estatal había solicitado.

Aunque no habrá una jornada de reuniones privadas entre ambas durante la gira, Sheinbaum confirmó que sí se encontrará con Campos en el aeropuerto de Ciudad Juárez, antes de trasladarse al evento programado en esa ciudad.

“Ella dijo: aprovechando su visita, ¿por qué no hacemos varias reuniones?”, relató Sheinbaum al explicar la solicitud de la gobernadora.

“Yo la verdad voy al evento y de ahí me voy a Baja California”, indicó la presidenta durante la conferencia.

La mandataria federal agregó que instruyó a Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, para establecer comunicación con la gobernadora y organizar reuniones en las que se revisen los asuntos planteados por el Gobierno de Chihuahua.

“Le pedí a la secretaria de Gobernación que hablara con la gobernadora, habló con la gobernadora y van a tener varias reuniones sobre los temas que está solicitando”, explicó.

Entre los asuntos que Campos pidió abordar se encuentran temas de seguridad, agua y la situación relacionada con la exportación de ganado, de acuerdo con la solicitud presentada antes de la visita presidencial.

REUNIONES DE TRABAJO QUEDAN A CARGO DE SEGOB

La petición de Campos fue presentada mediante un oficio previo a la llegada de Sheinbaum a Chihuahua. En el documento, la gobernadora también planteó que la presidenta acudiera a una sesión de la Mesa Estatal de Seguridad en Ciudad Juárez.

Otro de los asuntos señalados fue la situación del agua y las presas, además de las negociaciones relacionadas con el Tratado de Aguas de 1944 con Estados Unidos. También se incluyó el tema del gusano barrenador y la reapertura de la frontera para la exportación de ganado.

La presidenta explicó que estos temas serán atendidos mediante reuniones entre la gobernadora y la Secretaría de Gobernación, por lo que el encuentro presencial entre Sheinbaum y Campos durante la visita será principalmente a su llegada al estado.

“Entonces, nos vamos a ver en el aeropuerto, ahí donde vamos a llegar y después me dirigiré al evento”, señaló Sheinbaum.

CONFIRMAN EN CHIHUAHUA EL ENCUENTRO

Tras las declaraciones de la presidenta, Carlos Ernesto Ortiz Villegas, representante de la gobernadora en Ciudad Juárez, confirmó que habrá un encuentro entre ambas funcionarias.

El funcionario estatal indicó que todavía falta definir los detalles de la logística y precisó que el Gobierno de Chihuahua ya ha estado dando seguimiento al tema con el despacho de la gobernadora.

“Prácticamente así lo vemos, porque yo lo he estado viendo allá con el despacho en Chihuahua y además ahorita la presidenta abiertamente en la mañanera comentó el interés que tenía de reunirse con la gobernadora”, expresó Ortiz Villegas.

Sobre el lugar y la fecha de las reuniones posteriores, añadió: “Ahorita vamos a ver los detalles de la logística de la reunión y teniéndola se les daremos”.

El encuentro ocurre en medio de diferencias públicas entre los gobiernos federal y estatal por la participación de agentes estadounidenses en un operativo antidrogas realizado en Chihuahua. Sheinbaum reconoció que existen diferencias con Campos, aunque señaló que esto no impide que ambas autoridades tengan contacto.