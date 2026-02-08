$!Hacienda: CNSF confirma hackeo y activa protocolos de seguridad

La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), confirmó que el 30 de enero se registró un incidente de seguridad de la información, por lo que activó de inmediato sus protocolos de respuesta, así como los planes de contingencia y continuidad operativa.

Como parte de las medidas adoptadas, el organismo regulador informó que las cédulas de intermediarios que se encuentran vigentes tendrán una ampliación en su validez hasta el 28 de febrero, mientras continúan las gestiones para la revisión, autorización y emisión de nuevos documentos.

TE PUEDE INTERESAR: Se desplomó investigación en CIDE

“La información expuesta corresponde a cédulas de intermediarios cuyo contenido es, en su mayoría, de carácter público. Al momento se continúan atendiendo las gestiones para revisión, autorización y emisión de nuevas cédulas”, señaló la CNSF en un comunicado.