Hacienda: CNSF confirma hackeo y activa protocolos de seguridad

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 8 febrero 2026
    Hacienda: CNSF confirma hackeo y activa protocolos de seguridad
    La CNSF, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, confirmó que el 30 de enero se registró un incidente de seguridad ESPECIAL

“La CNSF llevará a cabo las acciones legales correspondientes ante las autoridades competentes en materia de hechos constitutivos de delitos de esta naturaleza”

La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), confirmó que el 30 de enero se registró un incidente de seguridad de la información, por lo que activó de inmediato sus protocolos de respuesta, así como los planes de contingencia y continuidad operativa.

Como parte de las medidas adoptadas, el organismo regulador informó que las cédulas de intermediarios que se encuentran vigentes tendrán una ampliación en su validez hasta el 28 de febrero, mientras continúan las gestiones para la revisión, autorización y emisión de nuevos documentos.

TE PUEDE INTERESAR: Se desplomó investigación en CIDE

“La información expuesta corresponde a cédulas de intermediarios cuyo contenido es, en su mayoría, de carácter público. Al momento se continúan atendiendo las gestiones para revisión, autorización y emisión de nuevas cédulas”, señaló la CNSF en un comunicado.

$!Hacienda: CNSF confirma hackeo y activa protocolos de seguridad

Asimismo, el organismo aseguró que emprenderá las acciones legales correspondientes ante las autoridades competentes por hechos que pudieran constituir delitos y reiteró su compromiso con la protección de la información y la transparencia en la rendición de cuentas.

TE PUEDE INTERESAR: Hasta 15 años por ‘hackear’ datos del gobierno: Verde quiere blindaje y castigos severos

“La CNSF llevará a cabo las acciones legales correspondientes ante las autoridades competentes en materia de hechos constitutivos de delitos de esta naturaleza. La CNSF reitera su compromiso con la seguridad de la información y la transparencia en la rendición de cuentas”, indicó.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Inseguridad
Hackeos

Organizaciones


CNS
SHCP

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

Selección de los editores
Minerales raros, tiempos raros

Minerales raros, tiempos raros
En 2025, la recaudación por derechos vehiculares aumentó considerablemente tanto con el año previo como al comparar con 2022 cuando se renovaron placas previamente.

Coahuila: aumenta 257% lo recaudado por replaqueo y control vehicular
Consejeros avalaron lineamientos para el desarrollo del proceso electoral próximo.

Coahuila: IEC avala coaliciones rumbo a elecciones
El más reciente ha sido el morenista Diego Rivera Navarro, de Tequila, Jalisco, quien había asumido el cargo el 1 de octubre de 2024, y fue detenido este jueves por extorsión y presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Van 25 ‘narcoalcaldes’ detenidos en lo que va de la Cuarta Transformación
Citan a comparecer a Juan Ervey Valenzuela de la Torre por el presunto delito de despojo.

Coahuila: FGE llama a comparecer a líder de exobreros de AHMSA, por el delito de despojo
Corona. Con récords en Spotify y múltiples premios Grammy, el artista puertorriqueño promete un espectáculo cargado de mensaje, ritmo y cultura.

¿Todo eso bajo la manga? Así subirá Bad Bunny al escenario del Medio Tiempo del Super Bowl
Adán Augusto López dejó la coordinación de Morena en el Senado el pasado domingo, generando una ola de reacciones en redes sociales.

Debaten en redes sociales por salida de Adán Augusto y salón de belleza en el Senado
Una jueza federal de Nueva York aceptó la petición de TV Azteca para abrir una indagatoria ante entidades financieras de Europa, que permita aclarar quienes son los actuales dueños de su deuda.

Torea Ricardo Salinas Pliego en Nueva York a sus acreedores