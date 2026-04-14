Hacienda y UIF refuerzan acciones contra red de casinos vinculada al CDN tras sanciones de Estados Unidos

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México
/ 14 abril 2026
    Hacienda y UIF refuerzan acciones contra red de casinos vinculada al CDN tras sanciones de Estados Unidos
    La UIF detectó irregularidades y denunció ante la FGR a red vinculada al Cártel del Noreste Departamento del Tesoro

La UIF investiga operaciones financieras de casinos ligados al Cártel del Noreste tras sanciones de EU

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que intensificó las acciones contra una red vinculada con la operación ilícita de casinos relacionada con el Cártel del Noreste, luego de las sanciones emitidas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

De acuerdo con el comunicado oficial, “la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a seis sujetos (tres personas físicas y tres personas morales) con actividad en el sector de juegos y apuestas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, por su presunta vinculación con el Cártel del Noreste”.

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UIF SEÑALA IRREGULARIDADES FINANCIERAS Y POSIBLES ESQUEMAS DE EVASIÓN FISCAL

Como parte de las acciones en territorio nacional, la UIF realizó un análisis financiero, fiscal y corporativo de los sujetos señalados, identificando diversas irregularidades en su operación.

Según el comunicado, “la UIF realizó el análisis financiero, fiscal y corporativo de los sujetos señalados, identificando la operación de establecimientos de apuestas bajo una misma estructura empresarial, así como transferencias internacionales relevantes hacia diversas jurisdicciones, incluidas algunas de riesgo”.

Asimismo, la dependencia detalló que se detectaron inconsistencias entre los ingresos reportados y los montos operados, así como movimientos significativos de efectivo que no corresponden con la actividad económica declarada.

“Se observaron posibles esquemas de evasión fiscal derivados del incumplimiento de obligaciones tributarias y de la realización de operaciones por montos que no guardan proporción con los ingresos declarados”, señaló la autoridad.

UIF PRESENTA DENUNCIAS ANTE LA FGR Y SUSPENDE ACTIVIDADES DE NEGOCIOS MENCIONADOS

Derivado de los hallazgos, la UIF presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República por la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos fiscales.

“Por esta razón, se presentaron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República por la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos fiscales”, indica el documento.

De manera paralela, la información fue compartida con la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General de Juegos y Sorteos, con el objetivo de suspender las actividades de los establecimientos identificados.

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MEDIDAS BUSCAN LIMITAR OPERACIÓN FINANCIERA DEL CRIMEN ORGANIZADO

Las autoridades señalaron que estas acciones, en coordinación con instancias internacionales, buscan fortalecer los mecanismos de prevención y combate al lavado de dinero.

“Las acciones emprendidas, tanto a nivel internacional como nacional, fortalecen el régimen preventivo de bloqueo de cuentas, limitan el acceso al sistema financiero y contribuyen al cierre de espacios utilizados por organizaciones criminales para la dispersión de recursos ilícitos”, se destacó.

Finalmente, la Secretaría de Hacienda reiteró su compromiso de mantener la coordinación con autoridades nacionales e internacionales para combatir las estructuras financieras de la delincuencia organizada.

“La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la UIF, refrenda su compromiso de mantener la coordinación con autoridades nacionales e internacionales, en apego al marco jurídico vigente y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)”, concluye el comunicado.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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