Ex abogado del ‘Z-40’, activista por derechos humanos y miembro del CDN, sancionados por EU

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Internacional
/ 14 abril 2026
    Ex abogado del ‘Z-40’, activista por derechos humanos y miembro del CDN, sancionados por EU
    El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó la sanción a seis objetivos presuntamente ligados al Cártel del Noreste (CDN). CORTESÍA

Desempeñan papel fundamental en el avance del dominio criminal del CDN sobre la plaza de Nuevo Laredo

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó la sanción a seis objetivos presuntamente ligados al Cártel del Noreste (CDN), de acuerdo con el informe, se trata de una de las organizaciones del narcotráfico con mayor presencia en la frontera entre México y Estados Unidos, destacando tres operadores mexicanos, empresas y casinos en Tamaulipas, relacionada con lavado de dinero y contrabando de efectivo para la organización criminal.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) informó que se trata de Juan Pablo Penilla, abogado de Ismael Zambada, alias ‘El Mayo’ y fue defensor de Miguel Ángel Treviño Morales, alias ‘Z-40’; Jesús Reymundo Ramos Vázquez, más conocido como Raymundo Ramos, activista por los “derechos humanos”; y Eduardo Javier Islas Valdez, alias ‘Crosty’, miembro del CDN.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/estados-unidos-sanciona-a-casinos-y-operadores-mexicanos-del-cdn-por-lavado-de-dinero-y-trafico-en-la-frontera-OC20002628

¿QUIÉNES SON LOS SANCIONADOS POR EL DEPARTAMENTO DEL TESORO?

Juan Pablo Penilla es el abogado de Ismael Zambada, alias ‘El Mayo’ y fue defensor de Miguel Ángel Treviño Morales, alias ‘Z-40’, el Departamento del Tesoro apunta que presta servicios ilegales a miembros del CDN “más allá del ámbito de una relación abogado-cliente normal”.

Además, puntualiza que Penilla ayudó al ‘Z-40’, exlíder del extinto grupo delictivo ‘Los Zetas’, durante su condena en prisión de México, pese a las sanciones de la OFAC, como intermediario con la actual cúpula del CDN y otros asociados criminales.

Lo que permitía a Treviño Morales a mantener su liderazgo en la organización criminal a pesar de su encarcelamiento; por lo que operaciones criminales de Miguel Treviño, y del CDN en su conjunto, dependen directamente de Penilla hasta que fue extraditado a Estados Unidos.

Jesús Raymundo Ramos Vázquez es el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, por lo que se le considera un activista, y señalado de liderar una campaña de desinformación del grupo criminal contra las autoridades mexicanas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ordenan-liberacion-de-la-mojon-sobrina-de-el-z-40-y-el-z-42-y-presunta-cabecilla-del-cartel-del-noreste-BP16918955

“Bajo el pretexto del activismo de derechos humanos, Ramos defiende exclusivamente a miembros violentos del cártel presentando denuncias falsas contra el ejército mexicano, pagando a personas para que asistan a protestas y protegiendo la reputación de miembros del CDN caídos o arrestados”, dice el Departamento del Tesoro.

Puntualiza que como miembro del CDN, Raymundo Ramos participa en actividades para mejorar la imagen pública de la organización y desacreditar las iniciativas policiales de las autoridades mexicanas contra el cártel, por más de una década.

La OFAC designó a Penilla y Ramos de conformidad con las órdenes ejecutivas 14059 y 13224 por ser propiedad de, estar controlados por o dirigidos por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, CDN.

Mientras que Eduardo Javier Islas Valdez, alias ‘Crosty’, presuntamente encabeza el tráfico de personas en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

“Islas supervisa a los traficantes de personas, conocidos como ‘pateros’, y autoriza el traslado de migrantes, actuando de intermediario a lo largo del Río Grande hacia Texas”, se lee en el comunicado de EU.

Autoridades refieren que ‘Crosty’ es un colaborador cercano del segundo al mando del Cártel del Noreste, identificado como Abdon Federico Rodríguez García, alias ‘El Cucho’; designado en agosto de 2025 por la OFAC.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/eu-sanciona-a-lideres-del-cartel-del-noreste-y-a-narcorapero-el-makabelico-por-narcoterrorismo-y-lavado-de-dinero-EO16908396

SANCIONES

Ante los señalamientos, autoridades del Departamento del Tesoro adoptaron bloquear todos los bienes e intereses patrimoniales de las personas designadas o bloqueadas descritas anteriormente que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o bajo el control de personas estadounidenses, además de que deberán ser notificadas a la OFAC.

Asimismo, se prohíben las transacciones financieras con estos actores, salvo autorización expresa de la OFAC, y se extiende la medida a cualquier empresa en la que los sancionados tengan participación mayoritaria.

La dependencia señaló que estas acciones derivan de esfuerzos coordinados del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, enfocados en combatir la proliferación de drogas ilícitas, el tráfico de personas y los mecanismos financieros que sostienen estas actividades.

El gobierno estadounidense ha clasificado al Cártel del Noreste como una Organización Terrorista Extranjera, actualmente opera en estados como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, a través del tráfico de fentanilo, metanfetamina, heroína, mariguana y cocaína, lo que permite aplicar medidas más amplias contra sus integrantes, colaboradores y estructuras de financiamiento.

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Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

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Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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