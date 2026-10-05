$!Hackean cuenta de la ASEA, agencia que regula al sector de hidrocarburos en México

La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA) informó que su cuenta oficial de Instagram, @agencia_asea, fue vulnerada y pidió a sus seguidores ignorar cualquier comunicación difundida desde ese perfil hasta nuevo aviso. A través de un aviso publicado en su cuenta oficial de X, la ASEA detalló que el hackeo ocurrió este domingo a las 01:52 horas y señaló que ya realiza las gestiones necesarias para recuperar el control de la cuenta. La dependencia pidió a sus seguidores, incluidas las personas reguladas por la agencia, hacer caso omiso de cualquier comunicación o contenido que sea publicado desde el perfil de Instagram mientras se resuelve el incidente.

ASEA PIDE IGNORAR MENSAJES DE SU CUENTA DE INSTAGRAM En su comunicado, la agencia indicó que informará cuando se retome la difusión oficial de información mediante esa red social. “La ASEA nunca solicitará información a través de las redes sociales”, señaló la dependencia. Asimismo, indicó que las personas reguladas pueden establecer contacto mediante el correo oficial contacto@asea.gob.mx.

¿QUÉ ES LA ASEA Y QUÉ ACTIVIDADES REGULA? La ASEA es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), encargado de regular y supervisar las actividades del sector hidrocarburos en materia de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente. Las actividades que regula abarcan cuatro principales grupos: exploración y extracción; transporte y almacenamiento; procesamiento; y distribución y expendio al público. En exploración y extracción se incluyen las actividades relacionadas con la búsqueda de yacimientos de petróleo y gas, la perforación de pozos y la extracción o producción de petróleo crudo y gas natural. En transporte y almacenamiento se contemplan el traslado de hidrocarburos mediante ductos, buques, semirremolques, autotanques y carrotanques, además del almacenamiento en terminales.

El procesamiento comprende actividades como la refinación del petróleo crudo y el procesamiento del gas natural para obtener productos como gasolinas, diésel y gas LP. Por su parte, la distribución y expendio al público comprende la comercialización de gas LP, gas natural y petrolíferos en estaciones de servicio y estaciones de carburación. La ASEA señala que su objetivo es que las actividades del sector hidrocarburos se desarrollen bajo criterios de protección ambiental y bienestar social. Para ello, emite regulación y supervisa su cumplimiento con el propósito de proteger a las personas, el medio ambiente y las instalaciones, además de contribuir al desarrollo sustentable del sector.